CNN-ekspert: – Biden må testes

Eksperten mener Det hvite hus står foran et enormt smitteoppsporingsarbeid, og at alle som kan ha vært i nærheten av Trump, inkludert Joe Biden, nå må testes.

Natt til fredag ble det kjent at tre personer ved Det hvite hus er smittet av koronaviruset:

USAs president Donald Trump

Førstedame Melania Trump

Trump-rådgiver Hope Hicks

Presidentparet har selv uttalt at de per nå har det fint, og at de skal være i hjemmekarantene. Presidentens lege, Sean P. Conley, har ifølge The Washington Post uttalt at både Trump og førstedamen er i fin form på nåværende tidspunkt.

– Helseteamet ved Det hvite hus og jeg vil årvåkent følge med, og jeg setter pris på støtten vi får av noen av landets beste medisinske fagfolk og institusjoner. Jeg forventer at presidenten fortsetter å utføre sine plikter uten avbrudd mens han blir bedre, og jeg vil holde dere oppdatert på alle fremtidige oppdateringer, skriver Conley i et brev sitert av Fox News.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden Foto: Brian Snyder / Reuters

Til stede under debatt

Alle tre var tirsdag til stede da presidentkandidatene barket sammen i den kaotiske debatten i byen Cleveland i delstaten Ohio. CNNs medisinske sjefskorrespondent frykter nå at flere kan ha blitt smittet der, og sier det er kritisk at alle, inkludert demokratenes presidentkandidat Joe Biden, nå blir testet:

– Administrasjonen trenger å spore opp alle kontaktene og sette folk som har vært i nærkontakt i karantene, sier doktor Sanjay Gupta til CNN.

– Det kommer til å være en veldig viktig del av dagsorden i «The West Wing», sier han videre.

– Kritisk

Sanjay løfter også spørsmålet om hvorvidt Biden kan ha vært eksponert.

– Han kan ha vært langt nok unna på scenen. Alt jeg vet er at de kom fra forskjellige steder, og antageligvis ikke brukte tid sammen. Men han trenger å testes også. Alle valgkampansatte. Det vil være kritisk, sier han.

Han mener at Biden uansett må testes nå som Trump er bekreftet smittet.

– Dette handler om landets ledere, fortsetter han.