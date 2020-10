Fotballryktene: – Arsenal får kamp om fransk stjerne

Mirror skriver at skriver at Atlético Madrid er kommet til enighet med Arsenal om et lån av Lucas Torreira. Det frigjør midler til å hente Houssem Aouar fra Lyon. Ifølge L'Equipe har også PSG kastet seg inn i kampen om Aouar, som har vært koblet til Arsenal i lang tid. PSGs klubbpresident Nasser Al-Khelaifi skal ha vært i samtaler med Lyon-topp Jean-Michel Aulas to ganger denne uken.

Ny dag, nye rykter, ny dag hvor Manchester United prøver å forsterke laget fremover på banen. Manchester Evening News melder at Ole Gunnar Solskjær forsøker seg på Atalantas kantspiller Amad Traoré før overgangsvinduet stenger. Det er optimisme knyttet til å få avtalen for den 18-årige ivorianeren i havn, men kilder forteller til Manchester Evening News at det ikke er utelukkende enkelt å få ting på plass. Overgangsjournalist Fabrizio Romano skriver derimot at Traoré er på vei til Parma på lån ut sesongen.

Det er bekreftet at Tottenham er enige med Benfica om en låneovergang med opsjon på kjøp for Benfica-spiss Carlos Vinicius. Samtidig meldes det fra The Guardian at Tottenham har takket nei til et lånetilbud fra PSG på Dele Alli, som heller ønsker å bli værende og kjempe om plassen i laget. Alli har vært ute i kulden så langt denne sesongen. Telegraph skriver imidlertid at PSG kommer til å gjøre et siste fremstøt før overgangsvinduet stenger mandag.

Sky Sports i Italia skriver at Inter er i ferd med å legge inn et bud på Chelseas venstreback Marcos Alonso. Spanjolen er ikke en fast del av startelleveren til Frank Lampard i kjølvannet av kjøpet av Ben Chilwell.

Gianluca Di Marzio skriver at Chelseas Tiemoué Bakayoko trekker til seg interesse fra en rekke klubber. Nå er det Napoli og trener Gennaro Gattuso, som Bakayoko spilte under i Milan, som har kommet på banen. Fra før er også Milan, PSG og Hertha Berlin nevnt som mulige alternativer for midtbanespilleren.

Chelsea skal være villige til å slippe Antonio Rüdiger på lån til Tottenham dersom han signerer en kontraktsforlengelse først. Det melder London Evening Standard. Michy Batshuayi gjorde det samme før han ble sendt på lån til Crystal Palace.

Xherdan Shaqiri kan forlate Liverpool. Manager Jürgen Klopp åpnet for at angriperen kan være på vei bort etter torsdagens ligacup-exit mot Arsenal. Midtbanespiller Marko Grujic er også på vei ut portene. Tyske Kicker skriver at Hertha Berlin ønsker å låne serberen for tredje sesong på rad.

Everton har fått tilslag på et bud på 300 millioner kroner for Norwich-forsvarer Ben Godfrey. Daily Mail skriver at 22-åringen kommer til å gjennomføre den medisinske testen med Everton fredag før han signerer for Carlo Ancelottis mannskap.

Sky Sports er blant dem som melder at Michael Cuisance ikke bestod den medisinske testen med Leeds, og dermed går overgangen fra Bayern München i vasken.