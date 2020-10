Avlyser alle dagens planer

President Donald Trump og førstedame Melania Trump avlyser alle dagens aktiviteter etter at de to fikk påvist koronaviruset.

Ifølge Det hvite hus blir alle dagens planer avlyst fredag. Han skulle etter planen reise til Florida denne helgen i forbindelse med valgkampen. Trump skulle ha deltatt på et valgkamparrangement i byen Sanford.

Presidenten planlegger fredag fortsatt å gjennomføre et telefonmøte om støtte til eldre mennesker som er sårbare for koronasmitte.

CNN skriver at en rekke arrangementer kansellert, blant annet en innsamlingsaksjon i Washington.

Donald Trump opplyste på Twitter at han har testet positivt for koronaviruset.

– Vi vil begynne karantenen, og prosessen med å bli friske. Vi vil komme oss gjennom dette sammen, skriver presidenten.

I risikosonen

Trump og førstedamen testet seg for viruset etter at hans nære rådgiver Hope Hicks (31) testet positivt torsdag, og at paret nå venter på resultatet.

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset.

– Har det bra

I et brev fra Det hvite hus bekrefter Trumps lege Sean Conley at Donald Trump og Melania Trump begge har testet positivt for coronaviruset.

– Presidenten og førstedamen har det på dette tidspunktet bra, og planlegger å holde seg hjemme i Det hvite hus under sykdomsperioden, skriver Conley, som en gjengitt i blant annet CNN.