Trump venter på koronaprøvesvar

President Donald Trump og førstedame Melania Trump venter på koronatestresultat etter at hans nære rådgiver Hope Hicks har testet positivt for koronavirus.

SISTE: Donald Trump opplyser på Twitter at han har startet karantene i påvente prøvesvar.

Trump sier at han og førstedamen har testet seg etter at hans nære rådgive Hope Hicks (31) testet positivt torsdag, og at paret nå venter på resultatet.

– Tok test

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump i et telefonintervju med Fox News' Sean Hannity torsdag kveld.

Han regner med å få vite prøveresultatet enten senere torsdag kveld eller fredag morgen. Kort tid etter utdyper presidenten situasjonen på Twitter:

– Hope Hicks, som har jobbet så hardt uten en gang å ta en liten pause, har akkurat testet positivt for Covid-19. Forferdelig! Førstedamen og jeg venter på testresultatene våre. I mellomtiden vil vi begynne karanteneprosessen, skriver Trump på Twitter tidlig fredag morgen norsk tid.

Reiste til debatt sammen

Hicks dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks dro også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

– Vi bruker mye tid sammen med Hope, sier Trump til Fox News.

Hun ble deriblant avbildet uten munnbind under et velgermøte i Pennsylvania nylig, samt fotografert på flyplassen i Cleveland i anledning debatten nylig, skriver The Washington Post. Avisen legger til at presidenten, som selv sjelden bruker munnbind eller praktiserer anbefalt avstand til folk, ofte er observert tett på medarbeiderne sine.

I intervjuet med Fox News nevnte Trump at Hicks kan ha blitt smittet av militært personell eller politiansatte.