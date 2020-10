Hope Hicks har fått påvist koronasmitte

Natt til fredag skriver nyhetsbyåret AP at Hope Hicks, som er en av USAs president Donald Trumps nærmeste rådgivere, har testet positivt for koronavirussmitte.

Fløy med Trump

Hun har møtt presidenten flere ganger denne uken, og reiste deriblant med ham onsdag denne uken i anledning et velgermøte i Minnesota. Hun testet positivt dagen etterpå, opplyser en kilde til nyhetsbyrået.

Ifølge nyhetsbyrået AFP bekrefter Donald Trump at han er blitt testet for koronaviruset etter at det ble kjent at Hicks var smittet.



Blant andre reiser hun har gjort med presidenten den siste tiden er en tur på Marine One, som er presidentens helikopter, og hun var også med på reisen i Air Force One til presidentdebatten med Joe Biden i Cleveland tirsdag.

Nær medarbeider

Blant Det hvite hus-arbeidere og Trump-rådgivere som hittil har fått påvist smitte er Hicks den som jobber tettest på presidenten, skriver AP.

I en uttalelse sier talsperson Judd Deere ved Det hvite hus:

– Presidenten tar helsen og sikkerheten til seg selv, og andre som jobber for å støtte ham og det amerikanske folk, veldig seriøst.

Hicks jobbet tidligere som kommunikasjonssjef ved Det hvite hus. Nå jobber hun som rådgiver.