Krevde at politikertopp gikk av etter koronabrøler – nå blir hun selv hudflettet

Da topprådgiveren til Storbritannias statsminister Boris Johnson brøt koronareglene tidligere i år, var den skotske politikeren Margaret Ferrier blant dem som mente at Dominic Cummings måtte ta sin hatt og gå.

Under det strenge «lockdown»-regimet i landet tok Cummings bilen sin fatt og kjørte 418 kilometer fra London til Durham, samt en rundtur samme dag som kona fylte året, noe han senere måtte beklage.

Hard kritikk

Til tross for store demonstrasjoner og mye kritikk sitter Cummings fortsatt i jobben som Johnson-rådgiver den dag i dag. Men om kritikeren Ferrier beholder jobben etter sin egen koronabrøler, som BBC skriver er mye mer graverende, spørs.

Skottlands førsteminister og Scottish National Party-leder Nicola Sturgeon er ikke nådig i sin omtale av partifellen:

– Det er helt og holdent uforsvarlig. Det er vanskelig å uttrykke hvor sint jeg føler meg på vegne av folk rundt omkring i landet som hver dag ofrer for å slå Covid-19, uttaler hun.

Flere, deriblant en tidligere politikerkollega, har krevd at hun nå trekker seg.

Tok togtur smittet

I helgen tok Ferrier en koronavirustest da hun begynte å kjenne «milde symptomer». Likevel valgte hun å reise med tog til London mandag, da hun hadde begynt å føle seg bedre. Samme dag talte politikeren, som representerer Rutherglen og Hamilton West, under koronavirusdebatten i The House of Commons. Kort tid etter mottok hun beskjeden om at hun selv hadde testet positivt for viruset.

Den angrende politikeren sier hun da tok kontakt med politiet. Likevel valgte hun å ta den drøyt 640 kilometer togturen hjem fra London til Glasgow med tog, vel vitende om at hun da var smittet, skriver Sky News.

– Jeg reiste hjem med tog tirsdag, uten å søke råd. Det var også feil, og jeg er lei meg. Jeg har isolert meg hjemme siden, sier hun.

Tidligere i år fikk Catherine Calderwood sparken som Skottlands helsetopp i etterkant av et langt mindre graverende brudd enn det Ferrier nå har gjort, skriver BBC.

Natt til fredag har det totalt blitt registrert 462.774 tilfeller av koronavirussmitte i Storbrittania, og 42.292 dødsfall, viser tall fra Johns Hopkins University. I Skottland ligger tallene på 29.912 smittetilfeller og 2.522 dødsfall.