VG: Brukere kom inn på andres profiler via ID-porten

Overfor avisen bekrefter Digitaliseringsdirektoratet at det oppsto krøll hos dem sent torsdag kveld.

Til VG opplyser pressekontakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet at det torsdag kveld oppsto en feil hos dem som gjorde at brukere av ID-porten ble logget inn på andres profiler.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester.

Til VG opplyser Kvistad at feilen oppsto under planlagt arbeid i tidsrommet 22.01-23.11.

– Feilen gjorde at en del av brukerne som logget på en offentlig tjeneste i dette tidsrommet kan ha blitt logget inn som en annen person, skriver han i en epost til VG.

Til avisen sier Kvistad at feilen er rettet, og at de videre vil kartlegge hendelsen. ID-porten blir deriblant brukt i sammenheng med Altinn, Nav og Helsenorge.