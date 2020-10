EU enige om Hviterussland-sanksjoner – men setter ikke Lukasjenko på listen

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er EU blitt enige om å sette drøyt 40 sentrale skikkelser fra Hviterusslands myndigheter på deres sanksjonsliste. De mener de aktuelle personene bidro til valgfusk i det omstridte valget i Hviterussland 9. august, som EU ikke har anerkjent.

Det offisielle valgresultatet, som ga den sittende presidenten Aleksandr Lukasjenko en overlegen seier, skapte enorme demonstrasjoner i Hviterussland.

Enigheten i EU om sanksjoner skjer etter at en disputt med Kypros til slutt ble løst. Landet, som er ett av EUs minste medlemsland, har krevd at Tyrkia må straffes om de skulle gå med på Hviterussland-sanksjoner.

Enighet etter krangel

Kypros anklager Tyrkia for å skape gnisninger som følge av sitt energiutvinningsarbeid utenfor kysten deres.

Nå får landet det som de vil:

– Vi hadde en dobbel strategi, uttaler Europarådspresident Charles Michel på en pressekonferanse natt til fredag.

– Vi erklærer at vi ønsker å gi politisk dialog en sjanse. På den andre siden ønsker vi å uttrykke å bestemt vise at vi står for våre verdier og i vår støtte for Hellas og Kypros, sier han videre.

Nyhetsbyrået AP skriver at Tyrkia nå er advart om at det kan komme reaksjoner om de fortsetter arbeidet på havbunnen nær Kypros.

Presidenten ikke på lista

Selv om EU nå setter 40 myndighetsskikkelser hos Hviterussland på sanksjonslisten sin, inkluderer den ikke president Aleksandr Lukasjenko, mannen som ofte er omtalt som Europas siste diktator.

– Han er ikke på den nåværende listen. Men vi vil følge utviklingen, sier Michel.

Ifølge AP vil presidenten trolig havne på sanksjonslista om han ikke går inn i dialog med landets politiske opposisjon.