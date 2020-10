To stålplater og ni skruer i ansiktet

12. januar var det duket for storkamp mellom Storhamar og Stavanger Oilers på CC Amfi. For Stavanger Oilers-backen Dennis Sveum ble det dramatisk da han fikk en puck i ansiktet.

– Jeg kjente med en gang at det var et brudd. Nå var det jo to brudd, men det var ikke noe tvil om at det var så alvorlig som det hørtes ut som, forteller Sveum til TV 2.

Sveum fikk operert inn to stålplater og ni skruer. Det ble operert på innsiden av munnen, og 33-åringen hadde 30-40 sting. I sommer ble stålplatene fjernet.

– Nå har jeg i hvert fall grodd og ansiktet er noenlunde på plass, så får vi håpe at den siste operasjonen etter sesongen blir vellykket den og. Så kanskje det ser normalt ut til slutt, sier han.

I flere måneder kunne han verken drikke eller spise normalt, og backen sliter fortsatt med å gape over maten og har ingen følelse i tennene.

– Jeg er litt lammet i ansiktet fortsatt, så jeg klarer ikke smile helt vanlig. Det er en nervefeil inni der som ikke er blitt rettet helt opp i. Det skal forhåpentligvis bli gjort noe med etter den sesongen her, så jeg klarer å smile vanlig igjen, sier han mens han smiler med halve ansiktet.

Kaptein i sin 14. sesong

Sveum går inn i sin 14. sesong i Oilers. For første gang er han blitt kaptein.

– For meg betyr det selvfølgelig mye å få kapteinsannerkjennelsen. Det er veldig stort, men det jeg gjør i hverdagen er ikke noe annerledes enn det jeg har gjort før. Jeg er veldig stolt av å være kaptein, men selve rollen min i laget er ganske lik.

Oilers ble seriemester i fjorårets sesong, men på grunn av koronapandemien ble sluttspillet avlyst.

– Vi føler vi gikk glipp av et NM-gull, men nå er fokuset på det neste. Nå er det litt sånn at du får ikke tatt igjen det som skjedde i fjor uansett, så nå får vi satt fokus på 2021 og prøve å vinne den tittelen istedenfor, sier Sveum og legger til:

– Ambisjonene våre er som de alltid har vært: vi vil vinne både serie og sluttspill. Sånn har det alltid vært i Stavanger siden første dagen jeg var her. Vi har hatt noen oppturer og nedturer, men desidert mest oppturer.

– Ordentlig trist at de er borte

Mathias Trettenes og Kristian Forsberg har signert for nye klubber og Sveum innrømmer at det er et personlig tap for han.

– Det er to av mine bestekompiser, så det er jo ordentlig trist at begge er borte og lagmessig er det tilsvarende trist. Det er to utrolig gode spillere og to sterke skikkelser både på og av isen som hele tiden viser vei i alt de gjør.

Men kapteinen roser lagkameratene og assisterende kapteiner, Dan Kissel og Tommy Kristiansen.

– Vi har andre som stepper opp med Tommy Kristiansen og Dan Kissel. Du ser allerede nå at de går inn i rollen mer bevisst. Tommy har alltid vært en lederskikkelse, men ser skremmende bra ut i formen. Han kommer vi til å lene oss mye på i løpet av sesongen.