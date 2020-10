Peter (21) og Dina (21) varslet om dødsbrannen: – Veldig skremmende

Onsdag våknet Peter Magnus Lund (21) til det han trodde skulle bli en helt vanlig dag. Klokken var bare litt over 7 og han skulle snart dra til skolen.

Da han satt i stuen, ble han plutselig oppmerksom på hva som foregikk utenfor vinduet hans.

– Det brant i bygget bak her, men jeg så ingen nødetater. Da ringte jeg brannvesenet, som sa de skulle være her på to minutter. Det var veldig skremmende og langt ifra hverdagskost å se at nabobygget brant sånn, forteller Lund.

Da brannvesenet kom til stedet kort tid etter, var bygget allerede overtent. I ettertid er det funnet to omkomne inne i bygget.

En av politiets teorier er at brannen kan være påsatt.

VITNE: Dette bildet tok Peter Magnus Lund og Dina Ragnarsen da de ble vitne til brannen. Foto: Privat

Vanskelig å få kontroll

Det var stor spredningsfare og brannvesenet jobbet lenge med å få kontroll. I tillegg var det kraftig røykutvikling på stedet, så politiet ba folk om å holde dører og vinduer lukket.

ÅSTEDET: Lund og Ragnarsen på brannstedet torsdag. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Samboeren til Lund, Dina Ragnarsen (21), forteller at begge ble veldig preget av synet.

– Det var en veldig vond måte å våkne på. Veldig skremmende. Det var jo båter og bensin i bygget, så det var mye flammer, forteller hun.

To funnet omkommet

Brannvesenet fikk omsider slukket brannen. Siden har to personer blitt funnet omkommet i brannruinene, og ingen av dem har blitt identifisert.

– Det er veldig skremmende. Hadde det bare vært en brann, er det én ting. Men når det er menneskeliv som har gått tapt, setter jo det et annet perspektiv på saken, sier Lund.

– Det er veldig vondt. Det er fælt for familien som kanskje står uvitende om hvem det er, sier Ragnarsen.

Torsdag kveld står de utenfor gjerdet og kikker inn mot de brannskadde bygningene.

Brannen jobbet lenge med å temme flammene. Foto: Arnt M. Olsen

Kan være påsatt

Torsdag kom nyheten om at politiet ikke kan utelukke at brannen er påsatt.

– Vi etterforsker saken bredt, og en av hypotesene vi jobber ut ifra er om noen har tent på bygget, sier politiadvokat Sten Floor Nelson.

Både Ragnarsen eller Lund stiller seg helt uforstående til at noen i byen kan ha stått bak gjerningen.

– Det er vanskelig. Jeg kan ikke se for meg at det er noen her i Moelv som kan ha gjort noe sånn. Så jeg håper de finner ut av hva som har skjedd, sier hun.

– At den kan være påsatt, gjør det enda verre å tenke på, sier han.

ÅSTEDET: Brannvesenet jobbet på åstedet torsdag kveld. Foto: Olav T. Hustad / TV 2

Et lokalsamfunn i sorg

Begge forteller at hendelsen tas veldig tungt i lokalsamfunnet.

– Jeg har sett på flere sosiale medier at mange sender kondolanser til familier, selv om man ikke vet hvem det er, sier Ragnarson.

Politiet sier torsdag kveld at de ikke kan utelukke at de vil finne flere omkomne, da de ikke har hatt muligheten til å gjennomsøke ruinene.

De ber om at alle som kan ha tips i saken om å ta kontakt med politiet.