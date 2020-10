Arsenal sendte Liverpool ut av ligacupen: – Det var Bernd Lenos store kamp

Liverpool-Arsenal 0-0, 4-5 etter straffekonk

Arsenal er videre til kvartfinalen i ligacupen etter å ha slått ut Liverpool på Anfield torsdag. Etter 0-0 i ordinær tid, var det duket for straffesparkkonkurranse. Den vant Arsenal 5-4 etter to strafferedninger av Bernd Leno.

– Dette er sjansen til å vinne nok et trofé, det er målet vårt. Selvsagt er det bra for en keeper å gjøre noen strafferedninger og se noen smilende fjes til slutt. Jeg foretrekker å vinne kamper uten straffekonk. Det viktigste er at vi vant, sier Leno til Sky Sports.

Han kunne glede seg over revansj etter mandagens 1-3-tap samme sted.

– Det er ikke enkelt og komme til samme sted etter en stor skuffelse som den vi hadde mandag. Vi analyserte kampen og manageren fant de riktige ordene til å løfte oss, sier tyskeren.

Ny tøff trekning

I kvartfinalen venter Manchester City for Arsenal, men det oppgjøret skal spille hjemme på Emirates.

De øvrige oppgjørene er Stoke-Tottenham, Brentford-Newcastle og Everton-Manchester United.

– Det blir en tøff kamp. Everton har vært i god form, mens det er viktig for Ole Gunnar Solskjær å sikre seg et trofé, sier Jamie Redknapp like etter å ha gjennomført trekningen.

Liverpool farligst

Takumi Minamino tverrliggertreff var det nærmeste noen av lagene kom scoring før pause.

Etter hvilen var Diogo Jota nær ved å gi Liverpool ledelsen, men en strålende Bernd Leno hindret portugiseren i å score i sin første kamp fra start.

På overtid ropte Arsenal på straffe da ballen traff hånden til James Milner inne i 16-meteren, men dommer Kevin Friend blåste ikke.

– Om det skulle vært en vinner etter 90 minutter, burde det vært oss. Men vi er ikke i drømmeland, du må score, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Lenos store kamp

Dermed var det duket for straffesparkkonkurranse, og der skulle Arsenal trekke det lengste strået.

Etter at hvert av lagene hadde truffet på fire av sine fem første forsøk, var det Harry Wilson som tok Liverpools sjette. Bernd Leno reddet kantspillerens forsøk, og dermed avgjorde Joe Willock straffekonken for Arsenal.

James Milner, Georginio Wijnaldum, Takumi Minamino og Curtis Jones satte sine straffer for Liverpool, mens Wilson og Divock Origi bommet.

For Arsenal bommet Mohamed Elneny, mens Alexander Lacazette, Cédric, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Pépé og til slutt Willock satte ballen i mål.

– Dette vil bli husket som Bernd Lenos store kamp, sier Viasat-kommentator Morten Langli etter tyskerens to strafferedninger og flere gode inngripener underveis i kampen.