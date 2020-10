Morten (70) løste kajakkmysteriet med et bilde tatt fra kjøkkenvinduet

Nødetatene startet en omfattende redningsaksjon i Breiviken i Sandviken etter at et padlefølge ikke kunne gjøre rede for alle personene i følget etter en tur i byfjorden.

– Det var 24 personer som var med på turen da følget padlet ut. Da de kom tilbake var de bare 23. Det er satt i gang en redningsaksjon med politi, brannvesen, luftambulanse og redningsskøyte i området for å søke etter den savnede personen, sa operasjonsleder Stine Mjelde ved Vest politidistrikt til TV 2.

Politiet var bekymret ettersom det var mye vær på sjøen.

– Det har vært ganske strømt og mye vind på sjøen, så vi er redd for vedkommende kan ha kommet ut for noe, sa operasjonslederen.

REDNINGSAKSJON: Da antall deltakere ikke gikk opp på slutten av padleturen, ble det slått alarm. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fra kjøkkenvinduet

Noen timer tidligere satt Morten Neset ved kjøkkenvinduet og nøt en sen middag mens han så ut av vinduet.

– Da jeg så jeg at det kom masse kajakkpadlere. Det var en gjeng studenter, som vi har sett øve i hele høst. Det var en fin, nydelig og varm ettermiddag i Bergen, så da tenkte jeg at jeg måtte benytte sjansen til å ta et bilde av dem da de dro på tur ut, forteller Neset.

Det bildet skulle vise seg å bli viktig for politiet. Noen timer senere lyste nemlig plassen foran huset til Neset opp av blålys.

– Da måtte vi jo undersøke hva det var. Da jeg hørte at det var søk etter en savnet kajakkpadler, skjønte jeg at bildet kunne være signifikant, sier han.

UT: Bildet Morten Neset tok fra kjøkkenvinduet viser 21 personer på tur ut i fjorden. Foto: Morten Neset

FORKLARTE: Morten Nesets forklarte seg til politiet på stedet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Løste gåten

Klokken 22.15 opplyste politiet til TV 2 at mysteriet med den savnede padleren var løst.

AKSJON: Innsatsleder Synnøve Malkenes koordinerte leteaksjonen på land. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– En nabo hadde tatt et kjempefint bilde av at 21 kajakker padler ut i fjorden. I tillegg opplyser klubben om at to kajakker padlet ut cirka femten minutter senere. Da har vi 23 ut og 23 inn, og da har vi funnet løsningen på dette mysteriet, sier innsatsleder Synnøve Malkenes.

Padleturen ble arrangert i regi av Bergen Studentidrettslag.