Utviklingsministeren er satt i koronakarantene

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er i koronakarantene etter at en som har oppholdt seg i Utenriksdepartementet har testet positivt for koronavirus.

– Ulstein var en av personene som ble definert som nærkontakt og han er derfor i karantene, bekrefter UDs pressevakt i en e-post til Dagsavisen.

Det var i forrige uke at departementet fikk informasjon om den koronasmittede personen. Statsråden har selv testet negativt for viruset, men er likevel i ti dagers karantene.

I karantenetiden har Ulstein fortsatt sitt arbeid fra hjemmekontor. Ifølge UD har han som andre medlemmer av regjeringen, brukt tometersregel når han omgås andre.

De opplyser videre at det var et fåtall personer som var å regne som nærkontakter av den smittede, og at disse har blitt kontaktet og fulgt opp.

