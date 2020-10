Forskere: – En vaksine vil ikke føre livet tilbake til normalen til våren

Titalls legemiddelselskaper over hele verden jobber på spreng for å utvikle en vaksine mot covid-19, og flere av dem er i den siste fasen.

EU har inngått en rekke avtaler med legemiddelselskaper som skal sikre medlemslandene og EØS-landene vaksine.

– Jeg tror at vaksinekandidatene som EU har inngått avtale om, og som de fortsetter inngå avtaler om, vil begynne å bli tilgjengelig etter nyttår, sa Espen Nakstad til TV 2 tidligere torsdag.

Nakstad antydet også at vi kan se fram til å muligens leve mer normalt innen neste sommer.

Tar tid

Dette er, ifølge en rapport publisert av britiske Royal Society, helt urealistisk. Det melder BBC.

– Selv når vaksinen er tilgjengelig vil det ikke være slik at alle er vaksinert i løpet av en måned. Vi snakker om seks måneder, ni måneder eller et år. Det er ikke snakk om at livet går tilbake til normalen til våren neste år, sier professor Nilay Shah ved Imperial College i London.

I tillegg til å være kritiske til at en vaksine faktisk kan være klar i løpet av året, peker forskerne på en rekke praktiske hindringer fram mot en masse-vaksinering.

– Vi vet rett og slett ikke når en effektiv vaksine vil være klar, hvor effektiv den vil være, eller hvor raskt den kan bli distribuert, påpeker professor Charles Bangham ved Imperial College London.

– Selv om en vaksine skulle vise seg å være effektiv, vil det være snakk om en gradvis oppmykning i tilværelsen, sier Bangham.

Praktiske spørsmål

Det stilles også spørsmålstegn ved om det finnes nok råmaterialer til å produseres store mengder vaksine, og hvordan de skal oppbevares. Enkelte vaksiner må lagres ved 80 minusgrader.

Det påpekes også at man enda ikke vet hvorvidt en vaksine vil være effektiv etter en dose, eller om det må tas flere doser. Dersom det må tas flere doser, vil dette gjøre at det tar enda lenger tid før vaksinen virker.

– Og vil vaksinen virke på eldre mennesker med svekket immunsystem? spørres det i rapporten.

I tillegg understrekes det at selv om mange vaksiner er under utvikling, er å arbeide med vaksiner ingen eksakt vitenskap.

– Tanken på å få en vaksine gir oss håp om å få en slutt på pandemien, men vi vet at historien er full av forsøk på å lage vaskiner som har feilet, sier Fiona Culley, ved hjerte- og lungeinstituttet ved Imperial College London.