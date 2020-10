Nora Mørk helt sjef i comebacket: – Er vilt imponert

Danmark - Norge 21-28 (8-16)

Øverst ser du Nora Mørk regissere en flyver

Nora Mørk var tilbake med et smell for håndballjentene og scoret på sine tre første forsøk i Golden League-kampen mot Danmark. Ikke bare var hun sjef på banen. 29-åingen var også klar og tydelig i instruksjonene til resten av laget i timoutene til Norge.

– Jeg er vilt imponert over hvordan Nora viser at hun er tilbake. Hun viser høy klasse. Man skal ikke ta feil av hvilken jobb det ligger bak et slikt comeback, roste TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin i pausen.

På grunn av de siste operasjonene, hadde Mørk før kveldens kamp kun spilt tre landskamper siden VM-finalen i desember 2017.

– Jeg hadde gledet meg veldig. Det var greit å bli kastet ut i det fra start. Det var spilleglede fra A til Å fra hele laget. Vi koste oss, sa Mørk til TV 2 etter kampen.



Løp Danmark i senk

Norge dominerte fra start i den første landskampen på ni måneder. På 6-1 tok Danmark timeout. men det gjorde bare at Norge økte til 9-1 etter elleve minutter.

– Vi herjer med dem og løper fra dem på alle bauger og kanter. Farten på spillet til Norge har satt dem helt ut, konstaterte ekspertkommentator Bent Svele.

Nora Mørk oste av spilleglede og kombinerte flott med lagvenninnene. Silje Solberg storspilte i tillegg i mål, og Norge ledet 16-8 til pause.

Andreomgangen åpnet med bra norsk spill, anført av den smilende assistmaskinen Nora Mørk i angrep.

Ledelsen lå stor sett på rundt ti mål. Norge kontrollerte det hele, selv om de slapp Danmark litt mer inn i kampen mot slutten.

Kampen endte med 28-21-seier til Norge

– Danmark ble spilt trill rundt, konkluderte Bent Svele.

I desember er det EM på hjemmebane for Norge. Etter den lange pausen. må de nå få skikk på laget raskt. Og det ser lovende ut.

– Vi har mye å jobbe med og lite tid, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 før kampstart.

Etter kampen roste han målvakt Solberg og forsvarsspillet i tillegg til at han gledet seg over angrepsspillet.