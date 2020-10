Israelsk målmaskin og Henriksen-feilpasning knuste Rosenborgs Europa-drøm

Rosenborg - PSV 0-2

Etter tre sesonger på rad med spill i Europaligaen, blir det ikke noen europeiske festkvelder på Lerkendal denne høsten. Det er klart etter 0-2-tap hjemme mot PSV torsdag.

Eran Zahavi og Cody Gakpo scoret målene som sørget at Molde blir Norges eneste representant i Europaliga-gruppespillet.

Rosenborg-trener Åge Hareide velger nå å se fremover.

– Det er alltid skuffende å tape viktige kamper som dette, men vi har også elleve viktige kamper igjen i ligaen for å sikre oss Europa-spill neste år. Vi må se fremover. I fotball handler det om å komme seg jækla fort opp på hesten igjen, og ikke deppe for lenge. Vi tar med oss de gode tingene vi hadde i kampen, og så må vi jobbe videre med det aller viktigste: å sette ballen i mål, sier han på pressekonferansen etter kampen.

Drømmedebut

Det ble bare nesten da den PSV-debuterende stjernespissen Eran Zahavi (33) fikk sin aller første sjanse på Lerkendal, men på forsøk nummer to satt ballen i mål for israeleren. Donyell Malen slo inn fra venstre, og ved bakre stolpe headet israeleren enkelt inn 1-0 etter 22 minutter.

Zahavi skrev nylig under en toårsavtale med PSV. Tidligere har han bøttet inn mål for israelske Maccabi Tel Aviv (98 mål på 119 ligakamper) og kinesiske Guangzhou R&F (91 mål på 106 ligakamper). I sine siste sesonger i Kina hadde Zahavi for øvrig en årslønn på ti millioner dollar, noe som tilsvarer drøyt 90 millioner kroner etter dagens kurs.

Like før pausen fikk Rosenborg en enorm mulighet til å slå tilbake, da Carlo Holse kunne fyre av fra hjørnet av 16-meteren. Avslutningen var det lite å si på, og ballen snek seg forbi PSV-keeper Yvon Mvogo , men en forsvarsspiller fikk klarert på målstreken og RBK måtte nøye seg med en corner.

– Unødvendig

Tidlig i andre omgang var PSV nær ved å doble ledelsen. Først fikk Zahavi tid og rom fra 16 meter, men en svak avslutning gjorde at André Hansen hadde få problemer. Kort tid etter var det Donyell Malen som ble spilt fri, men en glimrende redning fra André Hansen holdt RBK inne i kampen.

Etter en times spill var det avgjort. I sin første kamp etter comebacket i Rosenborg, leverte Markus Henriksen et skjebnesvangert balltap da han sendte ballen rett i beina på PSVs Cody Gakpo.

Med beina fulle av kontringsvilje satte Gakpo fart fremover, og kombinerte med Zahavi før han på vakkert vis sendte ballen forbi en sjanseløs André Hansen.

– Det er et unødvendig balltap av meg. De får seg en god kontring og etter litt klabb og babb får de satt den i mål, oppsummerer Henriksen.

Han har ikke tenkt å la seg bryte ned av den grunn.

– Det er en del av det å være fotballspiller. Du må tørre å ha ball og tørre å gjøre feil. Det er sånn du lærer. Det er bra det var meg, for det klarer jeg å leve fint med, sier Henriksen.

RBK-innbytter Erlend Dahl Reitan fikk en kjempesjanse ti minutter før full, men omtrent fra straffemerket feide ballen over mål.

Det endte med 0-2-tap for Rosenborg.

– Det er klart det er skuffende. Alle fotballspillere ønsker å spille på de største arenaene, sier Henriksen.