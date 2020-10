Én person pågrepet etter storbrann i Åndalsnes

Torsdag brøt det ut en kraftig brann i en boligrekke på Åndalsnes. Det var flere boenheter for flyktninger som bor på Åndalsnes som stod i brann.

To personer ble lettere skadet i brannen, og 34 personer mistet hjemmene sine.

Politiadvokat Knut Meek Corneliussen sier til TV 2 at én person er pågrepet og siktet i forbindelse med brannen.

Meek Corneliussen sier videre at personen er siktet for brudd på brann- og eksplosjonsloven. Personen har lokal tilknytning.

– Mistenker dere at brannen ble påsatt eller at det var et uhell?

– Han er siktet for å ha forårsaket brannen, men det er for tidlig å konkludere rundt det på nåværende tidspunkt. Vedkommende sitter i avhør, sier Meek Corneliussen.

Storbrann

Brannen var under kontroll i 13-tiden.

Kommunen satte raskt en krisestab og har også opprettet et mottakssenter for beboere. Målet er å sørge for at de involverte får boliger så kjapt som mulig.

– Jeg har god tro på at vi skal klare det. Men det handler ikke kun om bolig. Folk kan mangle klær og andre nødvendige ting, sier ordfører Yvonne Wold til TV 2.

– Kaotisk

Brigadeleder i Nordmøre- og Romsdal brannvesen, Svein Sæterøy, sier at situasjonen lenge var uoversiktlig.

– Det var veldig dramatisk. Det var mye folk i området, og alle beboerne var lenge ikke redegjort for, så det var kaotisk.

Sæterøy forteller videre at to av blokkene i boligrekken er utbrent, men at brannvesenet tilsynelatende har klart å redde en tredje blokk som også stod i brann.

Etterslukking

Årsaken til brannen er så langt ukjent og politiet skal starte etterforskning.

– Vi må nå sikre at brannen ikke blusser opp igjen. De to som er skadd er ikke alvorlig skadd, det er snakk om en lettere røyk-skade og en lettere brann-skade, sier politiets innsatsleder på stedet Hans Kristian Lundgren til TV 2.

– Det som er merkelig er at dette er et relativt nytt bygg, med brann-celler, men det har vært en veldig eksplosiv brann. Vi må finne ut av hva som er årsaken til dette, sier Lundgren.