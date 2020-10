Frykter høyreekstrem voldsbølge om Trump taper valget

Den første presidentdebatten ble omtalt som et «shitshow» og «den verste debatten gjennom tidene», men ett øyeblikk skiller seg særlig ut.

Donald Trumps manglende evne til å fordømme hvite nasjonalistiske organisasjoner, kombinert med utsagnet om at Proud Boys skal «tre tilbake og være beredt», vekker avsky hos både demokrater og republikanere.

– Proud Boys er en rasistisk organisasjon som strider med amerikanske idealer, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham.

Den trofaste Trump-støttespilleren føyer seg inn i en lang rekke av republikanere som krever at presidenten korrigerer utsagnet fra tirsdagens debatt.

T-skjorter og logoer

Proud Boys er på sin side storfornøyd med uttalelsen, og bruker Trumps uttalelse både på t-skjorter og i sin egen logo.

På få måneder har organisasjonen gått fra å være en marginalisert gruppe ytterst på den amerikanske høyresiden, til å havne på avisforsider verden over.

– Proud Boys ser på seg selv som selverklærte forsvarere av vestlige verdier og menn i vesten. Men de har også en veldig voldelig agenda, og benytter seg nå av uroen i USA til å fremme agendaen, sier Cathrine Thorleifsson.

Hun er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, og gjestet denne ukens Trumps Verden for å diskutere USAs høyreekstreme, og Trumps manglende evne til å fordømme dem.

– Marsjordre

Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved UiO. Foto: Skjermdump/TV 2

Proud Boys ble etablert i 2016, og har i likhet med mange liknende organisasjoner først og fremst vært aktive på internett. Dette har ifølge Thorleifsson endret seg det siste året, som sier høyreekstreme mobiliserer kraftig før årets presidentvalg.

Forskeren mener Proud Boys og andre høyreekstreme vil tolke Trumps debattutsagn som en oppfordring.

– For dem er dette nærmest en fremtidig marsjordre, og forbereder dem på at de skal gjøre seg klare til fremtidige, voldelige handlinger, spesielt etter valget. Det er veldig alvorlig, sier Thorleifsson.

Truer med borgerkrig

Under tirsdagens debatt gjentok Trump påstander om at presidentvalget er rigget, og at demokratene vil benytte seg av poststemmer til å stjele seieren. Thorleifsson mener presidentens uttalelser er vann på mølla for de høyreekstreme organisasjonene.

– Han sier valget er rigget og at resultatet kan bli falskt, og nærmest impliserer at det blir voldelig om ikke utfallet går i hans favør. Det er alvorlig trusler han kommer med, som disse voldelige grupperingene også utnytter seg av, poengterer forskeren.

Bevæpnede medlemmer av Proud Boys under en demonstrasjon i Lansing, Michigan forrige måned. Foto: Rebecca Cook/REUTERS

Hun mener aktivistene på høyresiden kan være villige til å gå svært langt dersom Trump skulle gå på et valgnederlag i november.

– Mange aktivister truer allerede med en fremtidig borgerkrig og sier de er villig til å ta til våpen. Mange frykter voldelige sammenstøt i etterkant av valget, sier Thorleifsson.

Fakta: Proud Boys Opprettet i 2016 av Gacin McInnes, en politisk kommentator og en av grunnleggerne av mediebedriften VICE.

Navnet Proud Boys stammer fra sangen «Proud of your boy», fra Disney-filmen Aladdin.

Ser på seg selv som «vestlige sjåvinister» og beskyttere av vestlig kultur, som vil spre «anti-politisk korrekthet».



Deltok på det høyreekstreme møtet «Unite the Right» i Charlottesville i 2017, hvor én motdemonstrant ble drept og 19 ble skadet.

Har vært tilstede under flere av opptøyene på vestkysten i sommer, og havnet i sammenstøt med antifascister.

Støtter stengte grenser, en liten offentlig sektor og hjemmeværende kvinner.

Er motstandere av politisk korrekthet, hvit skyldfølelse og krigen mot narkotika.

Nekter for å være rasistiske, men har gjentatte ganger deltatt på hvite, nasjonalistiske arrangementer og ledende medlemmer er selverklærte «islamofober»

Kjennetegnes av svarte og gule Fred Perry-skjorter. Klesmerket tar avstand fra organisasjonen, og har varslet at de vil slutte å selge skjorten i USA. Kilder: Southern Poverty Law Center, Associated Press, The New Yorker

Frykter voldsbølge

De siste månedene har vært preget av en rekke voldelige opptøyer flere steder i USA. Enkelte av opptøyene har fått fatale følger, og i Kenosha ble to personer skutt og drept i slutten av august. Flere frykter nå en ny voldsbølge i ukene før og etter valget.

Vegard Tenold Aase har skrevet bok om høyreekstreme miljøer i USA. Foto: TV 2

– Vi har sett hvordan høyreekstreme villige til å ta loven i sine egne hender. Dette er noe de har snakket om i årevis og varsellampene har vært tydelige. Det er all grunn til å tro at vi kommer til å få mye mer vold i ukene og månedene som kommer, sier journalist og forfatter Vegard Tenold Aase.

Han har tilbrakt seks år med amerikanske høyreekstreme, og vært svært tett på gruppen som USAs president nekter å fordømme. Tirsdag rettet Trump pekefingeren mot venstresiden, og ga ytre venstre fløy ansvaret for de voldelige opptøyene. Tenold Aase er dypt uenig med presidenten.

– De eneste gruppene som utøver vold i det amerikanske samfunnet nå er organiserte høyreekstreme grupper. Det andre er en manifestasjon av protester og raseri. Det er så klart at dumt at vi ser vold, men det er ikke like organisert som på høyresiden og og det er ikke like utbredt som på høyresiden, sier forfatteren.

Oppildnes av retorikken

Han får støtte fra Thorleifsson, som poengterer at amerikanske sikkerhetsmyndigheter vurderer den ytre venstresiden som en langt mindre trussel enn det presidenten vil ha det til.

– Hvis man ser på trusselvurderinger, så er det volden fra høyreekstreme aktører som er den største sikkerhetstrusselen i dagens USA, sier forskeren.

En stor gruppe hvite nasjonalister samlet seg i Charlottesville i 2017. Foto: Mykal Mceldowney/The Indianapolis Star via AP

Tirsdagens debatt er ikke første gang Trump har nektet å fordømme hvite nasjonalister. Etter opptøyene i Charlottesville i 2017, hvor én motdemonstrant ble drept og 19 skadet, sa presidenten at det var «veldig fine folk på begge sider».

– Trump har gjentatte ganger feilet i å avvise hvit overmakt-ideologi, sier Thorleifsson.

Hun mener presidentens mange utsagn gjør det lettere å være hvit nasjonalist i USA.

– Mange av disse grupperingene på ytre høyre har følt seg oppildnet under hele Trumps presidentperiode, fordi han hele tiden har skapt en likevekt mellom ytre fløy og antirasister, sier Thofleisson.