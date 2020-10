Mette (56) fikk hekken skamklipt, så fikk hun uventet stussehjelp

Mette Fredriksen synes hekken så forferdelig ut etter at kommunen hadde klipt den. Torsdag banket det plutselig uanmeldt besøk på døren hennes.

Onsdag skrev TV 2 om Mette Fredriksen som fikk hekken skamklipt av kommunen.

Hekken er cirka 70 meter lang og 2 meter høy og skjermer av tomten fra veien. Den har stått der i 20 år.

Da hun kom hjem den 28. september, ble hun forskrekket.

– Deler av hekken var skamklipt. Kommunen har altså vært her og klipt et lite område av hekken min, og nå ser det ikke ut her. I tillegg er det jeg som må rydde opp, sa hun opprørt til TV 2.

Til tross for at Fredriksen klagde til kommunen, ville de hverken forsøke å rette opp skaden eller rydde opp rotet.

Torsdag derimot tok saken en uventet vending. Da banket et hageselskap på døren, og tilbød seg å trimme hekken og å rydde opp avfallet gratis.

– De hadde sett bildene av hekken og syntes synd på meg, sier Kristiansen.

FORBANNA: Slik så hekken til Mette Kristiansen ut etter at Sandefjord kommune var på besøk. Foto: Privat

– Fortsatt forferdelig

Det var Færder hageservice som dukket opp på uanmeldt på dugnad hos Fredriksen.

– Vi syntes litt synd på henne. Hekken er jo noe man står i vinduet og ser hver dag. Vi gjør jo dette til vanlig, så vi ønsket å være litt greie, sier Marius Frydenlund Nilsen i Færder hageservice.

– Hvordan synes du hekken så ut i morges?

– Jeg har sett bedre jobber. Den bar preg av at den var klipt fort og gæli, sier Nilsen.

Selskapet hjalp Fredriksen med å trimme ned hekken slik at den ble jevn der kommunen hadde klipt. I tillegg fraktet de bort det tunge hageavfallet.

– Hekken vil se bedre ut neste år når den vokser seg litt til. Tujaen er fin sånn sett, den lukker seg etterhvert, sier han.

På utstilling

Fredriksen er utrolig glad for at hun fikk hjelp.

– De er jo noen virkelige helter og fortjener all ros, sier hun.

– Har hekken blitt til å leve med nå?

– Vel, den er jo mye bedre enn i går. Men den er fortsatt helt forferdelig. Nå sitter jeg jo på utstilling for hele nabolaget, sier Fredriksen.

Hekken som var over to meter høy har blitt redusert til underkant av nitti centimeter der skaden ble gjort. Den er langt jevnere, men blotter ifølge Fredriksen hele terrassen for nabolaget rundt.

JEVNET: Hekken er langt jevnere torsdag etter at Fredriksen fikk hjelp av hageselskapet. Foto: Privat

– Ble varslet

Kommunen på sin side har uttalt til TV 2 at dette var en lite ønsket løsning, men samtidig siste utvei.

Kommunen mener at de varslet Mette i rimelig tid om at hekken måtte klippes av trafikksikkerhetshensyn ettersom huset lå i et kryss. Da de så at kravet ikke ble fulgt opp tok de saken i egne hender i henhold til naboloven.

– Retningslinjene for siktforhold er der for brukernes beste, sa kommunalsjef i Sandefjord kommune, Sindre Væran Rørby, til TV 2.

Rørby forstår at Kristiansen reagerer, og sier at det ikke er uvanlig at kommunen får reaksjoner i slike situasjoner. Ifølge han fulgte kommunen alle prosedyrer.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med kommunen torsdag, men har ikke fått svar. Det fullstendige svaret de ga onsdag kan leses i denne saken.

TRIMMET: Slik ser hekken ut nå om man sitter på terrassen. Foto: Færder hageservice

– Fikk aldri varsel

Fredriksen fortsetter å protestere, og sier at hun aldri mottok et varsel. Han hun fått det, hadde hun klipt hekken selv.

56-åringen mener heller ikke at veien er mer oversiktlig nå enn før hekken ble klipt ned.

– Jeg var ute og kjørte i går, og det er like uoversiktlig i den svingen som det alltid har vært, sier Fredriksen.

– Kommer du til å følge pålegget fra kommunen om å holde hekken nede?

– Nå kan jo folk se rett inn og glane på meg når jeg sitter på terrassen, så jeg vil jo at den skal vokse seg høy igjen. Men jeg har ikke noe jeg skulle sagt, så nå tenker jeg at jeg skal sette opp levegg rundt hele tomten, sier hun.