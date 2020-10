– Da Jens Petter sa han skulle reise til Milano, presset tårene på

BODØ (TV 2): Jens Petter Hauge (20) er nå offisielt klar for AC Milan. Hjemme i Bodø sitter to meget stolte foreldre.

Mens Jens Petter har hatt noen virvelvind-dager i Milano, har foreldrene Jan Ingvald og Gunn Heidi måttet følge sirkuset på avstand hjemme i Bodø.

De gleder seg nå, naturlig nok, stort over at sønnen deres spiller for en av verdens største fotballklubber.

– Det er fantastisk det som har skjedd. Vi er utrolig glade og stolte. Vi er glade for hele Bodø, fordi han er en ekte bodøværing, som er veldig glad i byen og klubben. Det er en en gledens dag for oss alle, sier Jan Ingvald Hauge til TV 2.

– Når skjønte dere at overgangen var i boks?

– Kanskje ikke før vi så det på direkten i dag. Det har vært en drøm, det er surrealistisk, sier mamma Gunn Heidi Hauge.

– Han var klar for et nytt steg

Foreldrene er veldig trygge på sønnen og at han tar gode valg. Det er Jens Peter selv som har valgt sin egen karrierevei – både ved å si ja til AC Milan og nei til Cercle Brugge i sommer.

– Vi merket det på Jens Petter før han dro nedover at han kom til å signere. Men det er gjort et godt stykke arbeid i forkant. Alt var på plass da han dro. Det var godt å se at han var klar. Han var klar for Milano og et nytt steg, sier pappa Jan Ingvald.

Tårene presset på

Det kom overraskende på Gunn Heidi Hauge at sønnen tirsdag morgen skulle reise til Milano.

– Mandag kveld kunne han ikke være med å se på en kamp fordi han skulle pakke. Jeg trodde det var til landslagssamling i Oslo, men så var det til Milano morgenen etterpå. Da kjente jeg at tårene presset på.

20-åringen har vært mye hjemme dette året. Nå blir det en ny situasjon. Foreldrene er i Bodø med resten av familien, mens Jens Petter skal være alene i Milano. Faren sier de har vært mentalt forberedt p åat det ville skje.

– Slik er det å være foreldre. Ungdommen flytter på seg, enten det er utdannelse eller annet. Vi har ventet litt på det. Vi har jo også levd med Cercle Brugge-ryktene, sier han.

– Glad han fikk denne sesongen

Begge foreldrene tror sønnen er klar for å spille for AC Milan i Serie A og ikke minst underholde publikum på San Siro når de en gang slipper inn på tribunene igjen.

– Men jeg er glad han fikk denne sesongen med Glimt. Han er jo glad i Bodø og klubben. Han ble tatt opp i A-stallen som 16-åring, men det er i det siste at vi har sett at han engasjerer seg mer i lagkameratene. At det er vennene hans og et samhold det er vanskelig å dra ifra. Han utviser ekte glede i den gule trøyen. Slik har det ikke alltid vært. Tidligere har han ikke hatt dem samme gløden i øynene når han har jublet, sier Jan Ingvald Hauge, som tror sønnen kan komme tilbake til Bodø/Glimt på et tidspunkt.

– Men hvordan blir det med sønnen deres på samme lag som Zlatan Ibrahimovic?

– Det er utrolig. Vi får håpe han ikke blir breiere i kjeften enn han allerede er. Da blir det mye skriverier, ler faren.

PS: Lillebror Runar (19) er nå hentet tilbake fra lån for å erstatte storebrorens plass i Glimt-troppen.