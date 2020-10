Nå har eliteserien i hockey fått nytt navn

Fjordkraft og Norsk Topphockey signerer i dag en avtale som gjør Fjordkraft til ny hovedsponsor for norsk topphockey de tre neste årene.

Det nye navnet for eliteserien i hockey blir Fjordkraft-ligaen.

TV 2 erfarer at avtalen er verdt fem millioner kroner årlig.

– Avtalen er veldig god for norsk ishockey, og har en høyere verdi enn tidligere ligasponsorat. I tillegg ligger det en potensielt stor oppside for klubbene ved direkte samarbeid mellom Fjordkraft og den enkelte klubb. Totalsummen Fjordkraft potensielt kan tilføre ishockey og eliteserien kan bli betydelig og særs viktig i en usikker tid for idrett, såvel som for samfunnet, sier assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm.

President i Norges Hockeyforbund, Tage Pettersen, kaller det en gledens dag for norsk hockey.

– Jeg er veldig fornøyd med den nye avtalen som selvfølgelig i hovedsak handler om øverste nivået i ishockey for herrer, men som også handler om økonomi for forbundet og bredden. En god avtale for oss.

Sponsorsjef i Fjordkraft, Stian Madsen, er godt fornøyd med den nye sponsoravtalen og gleder seg til å ta en del i norsk hockey.

– Dette har vi jobbet for å få til nå gjennom sommeren. Vi er føler at timingen er veldig riktig i forhold til ny TV-avtale og arenaer som kommer opp, sier Madsen.

Styreleder i Norsk Topphockey, Njål Berge, mener avtalen er viktig for norsk hockey som fortsatt har begrensede ressurser.

– Dette gir oss muligheten til å gi ekstra gass på de mange tiltakene vi har satt i gang for å øke populariteten til sporten enda mer. Vi mener at denne sporten er en publikumssport og vi gleder oss til å vise den frem til enda flere, både på TV 2 og i hallene rundt omkring i landet, skriver Berge i en SMS til TV 2.