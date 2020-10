– Jeg brukte så mange år på å hate meg selv

Den australske stjernenspilleren pleier å herje for Las Vegas Aces i WNBA, men spiller ikke for laget sitt denne sesongen.

Cambage har fått medisinsk fritak fordi hun står i fare for å bli alvorlig syk dersom hun blir smittet av Covid-19.

Det har gitt kvinnen som i 2018 satte rekord med hele 53 poeng i én og samme WNBA-kamp muligheten til å gjøre helt andre ting.

Nå poserer den 203 centimeter høye basketstjernen for Playboy, samtidig som hun kommer med et klart budskap.

– Jeg brukte så mange år som tenåring på å hate meg selv, og prøvde å krympe meg selv til noen jeg ikke er. Jeg håper min kjærlighet til meg selv kan være med på å inspirere de som sliter med å elske sitt eget speilbilde, for jeg kan love dere at dere er vakre og elskelige akkurat slik dere er, skriver hun på Instagram.

I sitt intervju med Playboy utdyper hun hvordan hun alltid har blitt møtt med fordommer, enten det gjelder høyde, legning, seksualitet eller hudfarge.

– Jeg har aldri omfavnet seksualiteten min i offentligheten. Å være med i Playboy er å feire seksualiteten min. «Ja, jeg er en hetero kvinne på 203 centimeter som liker å ha sex.» Jeg er et menneske; det er det vi gjør. Som en kvinnelig idrettsutøver, føler jeg at jeg ikke har lov til å være sexy og at jeg ikke har lov til å være den personen. Alt samfunnet ønsker fra meg er at jeg setter meg ned, holder kjeft, går på trening og spiller sporten min, sier 29-åringen.

Samtidig har hun kjent på et press omkring egen legning.

– Som en kvinne innen sporten følte jeg mye press på min seksuelle identifikasjon også. Jeg var forvirret i mange år. Er jeg straight? Er jeg bi? Er det noe galt med meg når jeg ikke er tiltrukket jenter? Alle forventer at jeg skal være homofil. Mens jeg bare «nei, jeg elsker menn». Jeg husker at jeg barberte halve hodet da jeg var 18 eller 19 og moren min satte seg ned med meg. Hun trodde det var meg som kom ut av skapet. Og jeg bare «nei, det er bare at jeg ser bra ut med barbert hode».

– Kjemper for større ting

Nå er Cambage på alle måter trygg på på seg selv, og da Playboy-fotograferingen kom i orden var hun aldri i tvil om hvordan det skulle være.

– Jeg ville at det skulle være superjentete og feminint, som jeg mener jeg er, men jeg blir aldri fremstilt slik som utøver. Vi får egentlig ikke en plattform for å vise den andre siden av oss selv. Hele livet mitt har jeg blitt fortalt at jeg må fokusere på sporten. Men til syvende og sist er jeg et menneske, og jeg kjemper for større ting enn bare sporten min, forklarer hun.

Og Cambage kjemper virkelig for større ting. Hjemme i Australia har hun ledet an i Black Lives Matter-protester, for rasisme er noen hun selv har følt på kroppen.

– Jeg har vært med i protester. Jeg har vært ute i gatene. Jeg har vært på TV. Jeg har vært i avisene deres. Jeg har snakket om dette i årevis i Australia, så det er ikke noe nytt for meg, sier hun.

– Et enkelt mål

Cambages far er fra Nigeria, men moren er australsk. Hun ble født i London, men foreldrene gikk hver til sitt du hun var kun tre måneder gammel, og hun flyttet til Australia med moren.

– Jeg ble født som en kriger. Moren min oppdro en kriger, og jeg er et produkt av min mor. Uten min mor og min bestemor, er det ikke noe meg. De er hele livet mitt. Men jeg ble oppdratt av en hvit mor og min bestemor i et veldig hvitvasket land. Det var så vanskelig for meg i oppveksten. Jeg har blitt mobbet og ertet så lenge jeg kan huske, og jeg har alltid vært et enkelt mål. Jeg er motstandsdyktig mot det. Si hva du vil, det kommer ikke til å påvirke meg, sier hun.

Derfor er hun så glad for å se sine kollegaer i WNBA og herrene i NBA stå opp mot rasisme, slik de har gjort denne sesongen.

– NBA kommer alltid til å være en mye større plattform enn WNBA, men det mennene og kvinnene gjør er fantastisk. Vi bruker plattformen vår til noe godt akkurat nå. Det kommer etter år etter år der vi utøvere blir fortalt at vi skal holde kjeft, spille og være takknemlige for det de har, sier Cambage.

Det er noe hun aldri kommer til å nøye seg med.

– Hva er poenget med å være fornøyd med det du har når det ikke er godt nok? Vi må presse på for endring. Vi trenger mer mangfold. Vi må tjene mer penger. Du skal ikke stoppe og være fornøyd med det du har. Det er slik folk blir late. Å ha en plattform som vi har og ikke gjøre noe, er en forbrytelse i seg selv. Det er så mange ting i verden som trenger å bli belyst, så jeg er stolt av alle idrettsutøvere som akkurat nå bruker plattformen sin til noe godt, sier Cambage.