Klar for norsk krigsdrama som kronprinsesse

I rollen som Saga Norén så vi skuespiller Sofie Helin spille en nok så kald, arrogant og arbeidsom politietterforsker som aldri gjorde feil i jobben.

POPULÆR: Serien Broen gjorde storsuksess og ble solgt til hele 160 land. Her er Helin sammen med sin danske motspiller Kim Bodnia. Foto: Malte Kristiansen

Nå begir svenske Helin seg ut på noe helt annet enn drapsmysterier og krim, nemlig kongelig krigsdrama i den kommende NRK-serien Atlantic Crossing.

Spiller Kong Haralds mor

Serien er basert på flukten til USA som dronning Märtha måtte foreta seg under andre verdenskrig.

Kronprinsesse Märtha var kona til Norges forrige konge, Olav, og blir spilt av Helin.

Helins fiktive ektemann og motspiller som kronprins Olav, er Exit-skuespiller Tobias Santelmann.

Kronprinsesse Märtha hadde svenske røtter med familie i Sverige. Under tyskernes okkupasjon av Norge klarte kongefamilien og regjeringen å rømme til London.

Samme natt dro kronprinsessen til Sverige sammen med sine tre barn.

Hadde bånd med Roosevelt

Krigen gjorde det farlig for kronprinsessen å være i et krigsnøytralt Sverige, grunnet hennes tilknytning til Norge.

Etter invitasjon fra ingen ringere enn den amerikanske presidenten, dro hun til USA for sikkerhet.

– Når Roosevelt fikk høre at hun var i den situasjonen, så sørget han for å sende et skip som hun kunne reise med, som var sikret med det amerikanske flagget og tok henne over til USA, forteller Helin.

Alt dette blir dramatisert i serien som har premiere i oktober.

Se intervjuet i Skavlan på TV 2 klokken 22.30 lørdag, eller på TV 2 Sumo.

Det norske kronprinsparet ble kjent med det amerikanske presidentparet under et USA-besøk i 1939. Kilder hevder at det oppstod sterke følelser mellom Märtha og presidenten da Märtha bodde i USA under krigen. Foto: CSU archives/Everett Collection

Mulig romanse mellom prinsessen og Roosevelt

Det har blitt spekulert om båndet mellom Franklin D. Roosevelt og prinsessen var av romantisk karakter.

For Helin er det viktig å understreke at hun har respekt for prinsessens familie, og at hennes rolle bare er en tolkning av hvordan hun var.

Hun vil ikke spekulere selv i forholdet mellom prinsessen og presidenten, men hun påpeker at det finnes bevis på at det var sterkt.

– Det vi har funnet bevis på er at Roosevelts sønn har skrevet at Märtha var hans livs kjærlighet. Så langt kan jeg strekke meg, sier Helin.

Gikk på «prinsesseskole» på slottet

Helin har fått god innføring i kongelig livsstil. I vinter skal hun være programleder i en dokumentarserie om dronninger av Sverige helt tilbake til 1500-tallet.

Som forberedelser til rollen i Atlantic Crossing har hun også fått god læring fra kongehuset i Stockholm.

– Da fikk jeg lære meg hvordan man spiser, holder hendene og hvordan man bruker bestikket og de ulike tallerkenene og glassene, forteller Helin.

13 retter og null do-besøk

Etter å ha undersøkt historiene til de ulike dronningene gjennom tidene, har hun blitt svært fascinert av mange av dem.

Hun er også overrasket over hvor formelt og strengt det var for de kongelige som var kvinner.

– På den tiden fikk ingen kvinner drikke alkohol, med mindre en mann reiste glasset for en skål. Det andre er at selv om det var 13 retter, og jeg tror det var det på Märthas forlovelses-middag, så fikk man ikke gå på toalettet. Man fikk ikke forlate bordet uansett.

– Det er som et fengsel, sier Helin.