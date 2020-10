Drama i influenserverden: Trues med søksmål

Love Island-deltaker Morten Dalhaug la ut en YouTube-video i august med tittelen «Avslører falske influencere».

I videoen går Dalhaug gjennom statistikken til det han sier er tilfeldig valgte influensere og ser hvilket land følgerene deres kommer fra ved hjelp av et analyseverktøy. Han går blant annet gjennom profilene til inlfuensere som Nellie, Emilie Nereng og Belinda Jakobsen.

Tjenesten viser hvor mange følgere en influenser har fra hvert land og Dalhaug påstår i videoen at hvis man har en norsk Instagram-konto med mange utenlandske følgere, kan de være kjøpt.

– Det verste jeg har sett

Han går også gjennom profilene til «Bloggerne»-profil Monica og mannen hennes Chris Nyhus, og anklager dem begge for å ha kjøpt følgere.

På Monica Nyhus sin konto poengterer han at hun har en norsk konto, men at majoriteten av følger-basen hennes ikke er fra Norge.

– Dette her er kjøpt, det er det verste jeg har sett. Det går ikke an, sier han i videoen.

Etter å ha gått gjennom Monica sin profil finner han mannen hennes Chris og beskriver hans profil som «enda verre», på grunn av at han tilsynelatende har flere utenlandske følgere enn norske.

Da videoen kom ut fikk Dalhaug et brev fra Nyhusenes management, Ad Sales, med krav om å slette videoen, noe han valgte å ikke gjøre.

200 000 kroner i erstatning

Nå har Dalhaug fått et nytt brev med krav om å slette videoen og å dekke advokatutgiftene på 25 000 kroner. Dersom Dalhaug fortsatt ikke etterkommer kravene i brevet risikerer han å måtte betale inntil 100 000 kroner i oppreisning til hver av Nyhusene.

God kveld Norge har fått innsyn i brevet hvor det står:

«Dersom ovennevnte krav ikke etterkommes varsles det at våre klienter vil forfølge sine krav gjennom et erstatningssøksmål. Der vil det kreves full erstatning – også for utgifter til advokatbistand, som også vil øke dersom saken går videre. Erstatning for krenkelsen vil kunne omfatte både erstatning for økonomisk tap og oppreisningserstatning. Oppreisningserstatningskravet alene vil i så fall være på inntil kr 100 000 til hver av våre klienter.»

Advokat Jon Wessel-Aas representerer Nyhusene i saken og forklarer hvorfor de har valgt å varsle om søksmål.

– Chris og Monica Nyhus ønsker ikke at dette skal måtte havne i retten. Det de ber ham om å gjøre er å fjerne videoen hvor han kommer med grove, usanne beskyldninger, som faktisk er i strid med loven, sier han og fortsetter:

– Hvis han ikke selv skjønner at slike beskyldninger ikke kan bli stående, vil det dessverre bli nødvendig med søksmål, sier han til God kveld Norge.

Advokaten legger til at de også reagerer for å «ta en for laget», for å markere at det ikke er greit å prøve å bygge karriere på å spre usannheter om andre.

– Har ikke kjøpt en eneste følger

Wessel-Aas mener Dalhaug fremstiller Nyhusene som «svindlere» og «juksere».

– Problemet er selvsagt ikke at han kommenterer offentlige følgerstatistikker, problemet er de grunnløse og usanne konklusjonene han trekker i form av gjentatte beskyldninger om svindel og juks. Han fokuserer særlig på mine klienter i videoen og fremstiller dem som svindlere og juksere.

– De har ikke kjøpt en eneste følger. Alle deres følgere er reelle. Før 2018 satset de bevisst på internasjonale følgere og bodde i en periode i USA som ledd i den satsingen, og opparbeidet derfor en stor andel utenlandske følgere, tilføyer han.

I brevet står det også:

«Sagt med andre, mer folkelige ord, skal man leke kritisk journalist, må man også gjøre hva de gjør; nemlig bygge på troverdige kilder, gi den som utsettes for kritikk/beskyldninger mulighet til å kommentere/imøtegå dem før man publiserer og, dersom man får slike imøtegåelser, inkluder dem med i publiseringen.

Du har ikke gjort noen av disse grunnleggende øvelsene, men har bare fremsatt udokumenterte, usanne beskyldninger mot våre klienter – og til og med fastholdt dem, selv etter å ha mottatt brev der de imøtegås.»

– Mye som ikke stemmer

Til God kveld Norge forklarer Dalhaug at han selv oppsøkte advokat da det første brevet kom.

– Jeg hadde en time med advokat selv for å se om det var mulig for dem å ta meg på noe. Noe det ikke var. Jeg ble rådet til å la det ligge og ikke sende noe svarbrev. Deretter ble det stille i nå en måneds tid før det har kommet et nytt brev med nytt advokatbyrå, sier han.

Reality-profilen oppfatter situasjonen som useriøs og mener det finnes flere ting i brevet som ikke stemmer.

– Jeg skjønner heller ikke hvordan det tynne brevet kan ha kostet 25 000 kroner. Det kan umulig ha kostet så mye. I tillegg står det at jeg har fem dager på å svare, noe som er en uvanlig kort frist. Jeg synes han nye advokaten deres roter mye og klarer ikke helt å ta han seriøst, legger han til.

Han har også valgt å være offentlig om situasjonen og deler fremgangen i saken på sin Instagram-konto.

Dalhaug mener at Nyhusene burde kunne bevise om de har kjøpt følgere eller ikke. Han forventet heller ingen positiv respons da han la ut videoen.

– Det er min mening på statistikken jeg leser. Jeg forventet ikke noe positiv respons. De er sikkert superhyggelig folk ellers, sier han og fortsetter:

– Statistikken er der jo ... Den leser jeg opp og folk får tolke det som de vil. Rart de ikke kan legge frem bevis, hvis de mener de er ærlige. Det burde være en enkel sak, legger Dalhaug til.