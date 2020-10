«Mission: Impossible»-ansatte bistod i slukningsarbeidet

I forbindelse med innspillingen av den nyeste «Mission: Impossible»-filmen, har produksjonsselskapet som lager filmen leid godsterminalen på Åndalsnes.

Terminalen ligger kun omtrentlige 50 meter unna boligrekken hvor det brøt ut brann, torsdag.

Ifølge lensmann i Rauma, Roar Hilde, har vitner forklart at flere av personene som jobber i filmproduksjonen løp over jernbanelinjen og opp til boligrekken, for å banke på dører og redde folk ut av husene som stod i brann.

– Vitner har forklart at de gjorde en heroisk innsats, sier Hilde til TV 2.

Vitner sier til TV 2 at noen av produksjonsmedarbeiderne også hjalp til med å dra ut brannslangene, for så å spyle brannen.

Storbrann

Boligene ligger i nærheten av Øran industriområde. 34 mennesker har nå mistet sine hjem.

Brannen er ved 13-tiden under kontroll, to personer er lettere skadd.

Kommunen satte raskt en krisestab og har også opprettet et mottakssenter for beboere. Målet er å sørge for at de involverte får boliger så kjapt som mulig.

– Jeg har god tro på at vi skal klare det. Men det handler ikke kun om bolig. Folk kan mangle klær og andre nødvendige ting, sier ordfører Yvonne Wold til TV 2.

– Kaotisk

Brigadeleder i Nordmøre- og Romsdal brannvesen, Svein Sæterøy, sier at situasjonen lenge var uoversiktlig.

– Det var veldig dramatisk. Det var mye folk i området, og alle beboerne var lenge ikke redegjort for, så det var kaotisk.

Sæterøy forteller videre at to av blokkene i boligrekken er utbrent, men at brannvesenet tilsynelatende har klart å redde en tredje blokk som også stod i brann.

Etterslukking

Årsaken til brannen er så langt ukjent og politiet skal starte etterforskning.

– Vi må nå sikre at brannen ikke blusser opp igjen. De to som er skadd er ikke alvorlig skadd, det er snakk om en lettere røyk-skade og en lettere brann-skade, sier politiets innsatsleder på stedet Hans Kristian Lundgren til TV 2.

– Det som er merkelig er at dette er et relativt nytt bygg, med brann-celler, men det har vært en veldig eksplosiv brann. Vi må finne ut av hva som er årsaken til dette, sier Lundgren.