Marerittrekning for Solskjær - trakk to av Champions League-semifinalistene

Det ble en knalltøff Champions League-trekning for Manchester United.

Ole Gunnar Solskjærs menn skal møte både PSG og Alexander Sørloths RB Leipzig i gruppespillet. Manchester United møter altså to av Champions League-semifinalistene fra forrige sesong.

I tillegg har de trukket tyrkiske Istanbul Basaksehir, der Fredrik Gulbrandsen spiller.

– Den gruppen er knallhard. Det er ikke den aller verste de kunne fått, men det er ikke så langt unna, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Han tror Manchester United må belage seg på å møte et PSG på hevntokt.

– PSG har ikke glemt det som skjedde i Paris for litt over et år siden, og de er kjempesugne på revansj. De har også laget og troppen nesten helt intakt, og jeg har en følelse av at de skal gi det en siste skikkelig sjanse med Neymar og Mbappé denne sesongen, sier Stamsø Møller.

Det var i mars 2019 Manchester United sendte PSG ut av Champions League etter en sensasjonell 3-1-seier på bortebane. PSG hadde vunnet 2-0 på Old Trafford og så ut til å ha avansementet i lommen, før det endte med en ydmykende exit.

Stamsø Møller tror også RB Leipzigs nye norske angrepsstjerne ser frem til å måle krefter mot Manchester United og PSG.

– Det er nok ekstra stort for Alexander Sørloth å få muligheten til å vise om han faktisk kan nå helt til toppen. Det er disse kampene det blir mest oppmerksomhet rundt, det er de han blir dømt etter, sier fotballeksperten.

Messi vs. Ronaldo

Det er duket for en heftig duell mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, ettersom Juvntus og Barcelona begge er trukket i gruppe G. Dynamo Kiev og Tokmac Nguens Ferencváros utgjør resten av gruppen.

– De har jo det fortsatt inne begge to. Cristiano Ronaldo bærer i ganske stor grad Juventus på skuldrene sine, og det kan man i hvert fall si om Messi. Viktigheten deres for lagene sine er fortsatt like stor, men de spiller ikke lenger for like bra lag. Selv om de er noen prosent ned fra sin peak, så bryr de seg nok ikke noe mindre og føler seg nok begge litt såret etter pinlige Champions League-exiter i august, sier Stamsø Møller, som spår at de begge går greit videre.

Martin Ødegaards Real Madrid møter Shakhtar Donetsk, Inter og Borussia Mönchengladbach.

– Her er det ingen enkle lag, de hadde nok håpet på ett lag som de vet nesten helt sikkert at det blir seks poeng mot. Det fikk de ikke. Jeg tror de går greit videre, men det er en lang reise for å møte Shakhtar og Inter kan få til det helt store om Conte får i gang maskineriet, sier TV 2s fotballekspert.

– De gruer seg til å møte Haaland

Erling Braut Haaland og Dortmund skal møte Zenit, Lazio og Club Brugge.

– Det blir Braut Haaland-show, det tror jeg faktisk, sier Stamsø Møller og utdyper:

– De møter ingen kanoner, og så har du spillestilen til Dortmund. Jeg får inntrykk av at de skrur på enda litt ekstra når flomlysene tennes. Scoringen til Haaland mot Bayern i går var i verdensklasse. Han er så bestemt og vet akkurat hva han skal gjøre. Han er så fokuser. De andre lagene gruer seg til å møte ham, sier han.

– Liverpool vinner greit

Liverpools trekning er av det greie slaget. Jürgen Klopps menn møter Ajax, Atalanta og danske Midtjylland.

– Jeg tror de er fornøyd med den. De er store favoritter i alle kamper. Når Atalanta har dagen spiller de plutselig jevnt med de beste, men totalt sett tror jeg de vinner gruppen greit, sier Stamsø Møller, som tror Manchester City er enda mer fornøyd med trekningen.

Pep Guardiolas menn møter Porto, Olympiakos og Marseille.

– Porto og Marseille er store klubber, men historisk sett er det ikke de beste utgavene. City skal vinne alle kampene i gruppen og ta seg kjempegreit videre, noe annet vil sjokkere meg, sier fotballeksperten.

For Chelsea venter Sevilla, Krasnodar og Rennes.

– Jeg tror Chelsea er happy og kommer til å gå videre. Sevilla er på noenlunde samme nivå, men Chelsea bør ha et mye høyere toppnivå. Men det er fortsatt en del som skal falle på plass, men det hadde også vært mer merkelig om alt bare stemte fra dag en med så mange nye spillere inn, påpeker Stamsø Møller.

Her er gruppene:

Gruppe A:

Bayern

Atlético Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskva

Gruppe B:

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Mönchenglabach

Gruppe C:

Porto

Manchester City

Olympiakos

Marseille

Gruppe D:

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

Gruppe E:

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

Gruppe F:

Zenit

Dortmund

Lazio

Club Brugge

Gruppe G:

Juventus

Barcelona

Dynamo Kiev

Ferencvaros

Gruppe H:

PSG

Manchester United

RB Leipzig

Istanbul Basaksehir