Støre har gitt beskjed internt etter Bøhler-angrep: – Sånne ord kan man ikke bruke

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han synes det er leit at Jan Bøhler melder seg ut av partiet. Samtidig gir han klar beskjed om at partifeller har uttalt seg upassende.

– Sånne ord kan man ikke bruke. Det tar jeg avstand fra og det har jeg sagt klart fra om i partiet, sier Ap-lederen til TV 2.

Støre tar nå avstand fra uttalelser i eget parti.

Da nyheten sprakk om at Jan Bøhler forlater Ap og stiller til valg for Senterpartiet, falt det flere i Oslo Arbeiderparti tungt for hjerte.

– Svik. Forræderi. Illojalitet. Jeg finner ikke ord, Jan Bøhler. Dette er ett av de største svik jeg har opplevd i mitt kjære parti, skrev Ap-veteran Knut Roger Andersen.

Tidligere Ap-byråd Steinar Saghaugvar heller ikke nådig.

HARD MEDFART: Jan Bøhler får kraftig kritikk fra personer i Oslo Ap. Foto: Heiko Junge

– Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet, skrev han på Facebook.

«Selvopptatt sviker»

Andreas Halse, som er bystyrerepresentant for Ap i Oslo og miljøpolitisk talsperson ordla seg slik.

– For en jævla selvopptatt sviker.

Han har etterpå angret ordbruken.

Ordfører på Nesodden, Truls Wickholm, gikk hardt ut på Facebook:

– Stakkars Jan Bøhler. Det kan ikke lett å være uten integritet og i fritt fall uten grep om hvem du er som person, skrev ordfører i innlegget som nå er slettet.

– Håper han har noen mennesker seg som kan hjelpe han, skrev Wickholm i det slettede innlegget.

Etter på la han ut et nytt innlegg hvor han forklarer hvorfor innlegget ble slettet:

«Tidigere i dag la jeg ut en melding om min skuffelse, overraskelse og det jeg opplevde som et total endring av personen jeg har kjent i mange tiår. Det innlegget har ikke blitt forstått slik jeg hadde tenkt og jeg har tatt det ned.

For meg er det viktig at man står for noe. Det er lov å bytte parti, endre mening. Jeg har tilbrakt mange over ti år i styre ledet av Jan. Jeg har hørt hans taler. Snakket med han om utvikling av samfunnet, partiet, og menneskene i det. Om betydningen av å stå sammen og det å jobbe for noe. Jan ledet Oslo AP og satt i sentralstyret. For meg er det ting som betyr noe og som man ikke bare vender ryggen til.

Det er allikevel ikke det best å skrive et innlegg om det temaet når man er opprørt.

Takk for tilbakemeldinger😊 »

Slik svarer Bøhler på kritikken:

Heller ikke tidligere Ap-byråd Steinar Saghaug har spart på kruttet. I en post på Facebook skrev han:

«Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet»

Til TV 2 utdyper Saghaug.

– Dette oppleves som et svik for mange av oss som har stilt opp for Jan, sier Saghaug som ikke legger skjul på at han følelsesmessig investert.

– Men tenker du det er en forskjell på å si at du kjenner på et personlig svik, og det å kalle Bøhler en sviker?

– Ja, men nå er Bøhler en konkurrent, og for de mange medlemmene og tillitsvalgte som har støttet Jan, så er dette et svik, sier Saghaug.

– Jeg ble lei meg

Partilederen selv velger helt andre ord.

– Dette får vi snakke om på en ordentlig måte. Dette handler om politikk, og jeg mener han gjør et politisk galt valg, for jeg tror Ap har den beste politikken for storbyene, sier Ap-lederen om Bøhlers overgang.

Han legger likevel ikke skjul på skuffelsen.

– Jeg ble lei meg da jeg hørte at han skulle over til Senterpartiet, sier Støre om den overraskende overgangen.

– Han har begrunnet denne overgangen med at han ikke fikk gjennomslag, og ikke fikk plass i Ap. Stemmer det?

– Jeg kan ikke huske en sak vi har diskutert i Stortinget hvor ikke Jan Bøhler har fått stort gjennomslag, sier Støre.

Støre mener han aldri har hatt noen uenigheter med Jan Bøhler når det gjelder utvikling av storbypolitikk, oslopolitikk og politikk for Groruddalen.

– Jeg tror Ap har bedre politikk for storbyen enn Senterpartiet, men dette er hans valg og det får vi legge til grunn, sier Ap-lederen.

– Skader denne overgangen Ap?

– Jan Bøhler har jo meldt at han ikke fortsetter i politikken for Arbeiderpartiet. Jeg tror vi får en sterk liste i Oslo likevel. Så sier han at han skal jobbe med akkurat de samme sakene. Jeg hadde håpet at han skulle gjøre det i Arbeiderpartiet, sier Støre.

Flere profiler med Ap-exit

– Men når Arbeiderpartiets egne politikere går fra Ap, er du redd velgerne gjør det samme?

– Det gjenstår å se. Det handler om vår politikk, og vår evne til å forklare den.

– Flere fremtredene kvinner i stortingsgruppa har sagt de ikke tar gjenvalg, Jan Bøhler melder overgang til Senterpartiet ,og i går gikk en annen Ap-representant ut og lanserte nytt parti. Hvorfor forlater de partiet?

– Ja, det er jo en som har forlatt politikken for lengst, må få gjøre som han vil, sier Støre om tidligere Ap-topp Geir Lippestad, som i går lanserte det nye partiet Sentrum.

Han mener det er vanlig at folk forlater politikken er vanlig.

– En tredjedel av en gruppe slutter gjerne ved et valg. Det er mange ny i kø på vei inn, mener Støre.

– Ble overrasket

Han mener det er naturlig at folk slutter.

– Det er hardt arbeid å være politiker, og at folk finner at de vil gjøre andre ting er helt naturlig.

– Ble du overrasket da du fikk høre at Bøhler skulle over til Sp?

– Ja det vil jeg si. At han går til Senterpartiet, med Senterpartiets historie, fra Arbeiderpartiet med Arbeiderpartiets historie, det overrasker meg. Jeg mener det er et politisk galt valg, men det er hans valg.

– Hva legger du i det, slik du beskriver det?

– Jeg legger i det at han har annonsert at han stiller for Sp til Stortinget. Han hadde jo sagt fra om at han ikke kom til å stille for Ap. Det var vel kanskje fordi han så at det ikke helt lå an til det, men det er hans valg, sier Ap-lederen.

Nå mister Støre en stortingsrepresentant i sin stortingsgruppe, og Senterpartiet får en mer. Det er uklart om Bøhler skal fortsette i justiskomiteen som nå eller få plass i en ny komité.