AC Milan-stjerne tok kontakt med Hauge da overgangsryktene begynte å svirre

Torsdag ble det endelig bekreftet at Jens Petter Hauge (20) kan kalle seg AC Milan-spiller. Etter at Bodøværingen hadde herjet på ærverdige San Siro tok det ikke lang tid før ryktene rundt en overgang blusset opp.

– Det har vært noen hektiske dager, men nå er det godt å endelig ha alt på plass. Da jeg dro fra Bodø på tirsdag var ønsket mitt å bli AC Milan-spiller, sier Jens Petter Hauge på telefon fra Milano til TV 2.

Men det var ikke bare medier og supportere som sendte meldinger til 20-åringen i dagene før han satt seg på flyet til motehovedstaden.

– Jeg fikk en melding fra en av spillerne når ryktene begynte å spre seg, sier Hauge.

– Hvem da?

– Høyrebacken Davide Calabria sendte meg en melding.

Calabria har 93 kamper for storklubben og er sett på som et av Italias største backtalenter.

I helgen spilte Hauge sin siste kamp for Bodø/Glimt da gultrøyene vant 2-0 mot Vålerenga. Nå kan han gjøre sin debut for den italienske storklubben allerede til helgen når de møter La Spezia i en kamp du kan se på TV 2 Sumo.

Allerede torsdag etter å ha blitt presentert for klubben hadde han sin første trening. Sammen med tre andre spillere som ikke er med laget til Portugal, hvor de torsdag kveld møter Rio Ave i playoff-finale til Europa League-gruppespillet.

Sammen med tidligere Barcelona-spiller Alen Halilović og to andre gjennomførte han sin første trening i AC Milan-utstyr.

Gleder seg til derby

Da TV 2 snakket med Hauges agent, Atta Aneke, i september var han klar på at den neste klubben måtte han en klar plan for kantspilleren. Spilletid og muligheter er to av punktene som har vært viktige for duoen.

– Signalene jeg har fått er jo at dette er en plass det er mulig for meg å spille. Jeg kommer til å kjempe om en plass i troppen og startelleveren, sier AC Milan-proffen.

En av personene som har gitt Hauge signaler om dette er ingen ringere enn klubblegenden Paolo Maldini. Italieneren fikk over 600 kamper for klubben, og er sammen med sin far Cesare Maldini to av de mest ikoniske AC Milan-spillerne.

– Jeg har blitt veldig godt tatt imot, noe som har betydd veldig mye for meg. Paolo er en veldig fin fyr.

LEGENDE: Jens Petter Hauge poserer sammen med Paolo Maldini. Foto: Claudio Grassi/LaPresse

Jens Petter Hauge blir nå lagkamerat med hans sønn, Daniel Maldini, tredje generasjons AC Milan-spiller.

Hauge blir i Milano til over helgen, da reiser han for å slutte seg til det norske landslaget for første gang. Noe han ser frem til. Dersom kantspilleren ikke får sjansen allerede til helgen, kan debuten komme i den første kampen etter landslagspausen. Og det er ikke mot hvem som helst.

17. oktober er det duket for lokalderby mot Inter, noe 20-åringen virkelig håper å få oppleve.

– Jeg ønsker jo å komme i gang så raskt som mulig, men det er klart det blir spesielt om Inter-kampen blir den første. Det blir en utrolig kamp, sier Hauge til TV 2.

– Har vært en tøff reise

I 2018 satt Jens Petter Hauge på benken til Aalesund. Han var lånt ut fra Bodø/Glimt for å få mer spilletid og erfaring. Et opphold som ikke ble en sportslig suksess, men Hauge innrømmer at det er en opplevelse han ikke ville vært foruten.

NYTT KAPITTEL: Nå starter Jens Petter Hauges proffkarriere for alvor. Foto: AC Milan

– Den perioden var viktig for meg. Jeg vokste som menneske.

– Trodde du at du skulle være AC Milan-spiller to år senere?

– Kanskje ikke så kjapt, men jeg har alltid hatt troen på meg selv. Jeg har selv følt at jeg har potensialet til å nå langt, og jeg føler at jeg har bevist hva jeg kan tilby de siste 18 månedene.

Da TV 2 snakket med sportslig leder i Glimt, Aasmund Bjørkan, fortalte han at Hauge har vært gjennom mye motgang, men alltid reist seg.

Bjørkan var trener i Glimt da Hauge fikk debuten sin i cupkamp mot Fløya i 2016. Det gjenstod 26 minutter av kampen da unggutten kom inn. Da dommeren blåste av hadde han scoret tre mål. Han håper nå at han kan inspirere unge spillere som kanskje må gjennom noen hinder før de slår gjennom.

– Det har vært en tøff reise. Men jeg håper jeg kan inspirere andre i lignende situasjoner. Man får som regel betalt om man står i det og legger ned den innsatsen som kreves, sier Hauge.