Åpner opp om skademarerittet: – Jeg så det ikke komme. Det var brutalt

Klokken har såvidt passert 08.00 når de første solstrålene slikker seg over fjelltoppene på østsiden av Galdhøpiggen Sommerskisenter.

Ragnhild Mowinckel og lagvenninnen Kajsa Vickhoff Lie har allerede vært oppe i flere timer, og gjort unna den obligatoriske økten på spinningsykkel før frokost på Raubergstulen.

Etter flere dager med snø og sterk vind, ligger endelig alt til rette for en nydelig dag i fjellet. Det er disse dagene som gir Mowinckel ekstra motivasjon på den lange veien tilbake.

– Jeg tar meg ofte i å tenke på hvor uviktig det jeg driver med egentlig er, men for vår del som driver med toppidrett så er det så viktig. Den verdien av det har jeg aldri kjent på på samme måte før jeg ble skadet. Skikjøringen betyr vanvittig mye for meg, sier Mowinckel til TV 2.

TEAMET: Trener Tron Moger (t.v.) og flere andre fra teamet som jobber for å få Mowinkel tilbake i verdenstoppen. Foto: Fredrik Ulen/TV 2.

Det høyre kneet har sørget for at verdenscupåpningen i Sölden lørdag 17. oktober går uten henne. Nå må hun og kneet opparbeide seg et tillitsforhold som gjør det mulig for 28-åringen å stå på start igjen.

Når det skjer er det fortsatt ingen som vet.

Det eneste de vet er hun er nødt til å være tålmodig. Derfor har Molde-jenta og treneren Tron Moger valgt en alternativ sesongoppkjøring hjemme i Norge, mens resten av landslaget har hatt base i sveitsiske Saas Fee.

– Nå kommer jeg jo inn i denne perioden av sesongen på en annen måte enn jeg har gjort før. Jeg må alltid ta stilling til kneet, og det er nytt. For det har jeg ikke trengt å tenke over før. Jeg prøvde meg jo på denne tida i fjor, men så gikk det jo ikke akkurat så veldig bra, forteller hun.

– Jeg så det ikke komme

Vi skrur tiden tilbake til 12. mars 2019.

Mowinckel faller stygt på utfortrening i Andorra. Hun ryker fremre korsbånd og menisken i høyre kne. Kneet opereres, og prognosen er ni måneder på sidelinjen.

Selv om beskjeden er tung å svelge har hun nesten ventet litt på det, forteller den dobbelte sølvmedaljevinneren fra OL i Pyeongchang. De fleste alpinister opplever en alvorlig skade i løpet av karriéren. Nå er det hennes tur.

POSITIV: Mowinckel mener det ikke hjelper å synes synd på seg selv. Selv om det kan være veldig fristende. Foto: Privat

Hun gjør jobben som kreves, og opplever stadig fremskritt. Høsten 2019 ligger alt til rette for at hun skal gjøre comeback noen måneder senere, men i november kommer sjokk-beskjeden - korsbåndet har røket igjen. Uten at hun vet hvordan.

– Når du får vite at du har tatt korsbåndet uten at du vet hva som har skjedd, så er det det sjokket som har vært det vanskeligste. Det blir som om noen plutselig kommer og sier at tåen din er brukket, uten at du har slått den. Det var en litt uvirkelig greie, forteller 28-åringen.

Plutselig rives alt hun har jobbet for i åtte måneder vekk under føttene hennes.

– Erfaring kan ha mange fordeler, men når du får vite det her syns jeg det var jævla dritt. For da veit du hva du skal gjennom, og du veit hvor langt bak det kommer til å sette deg, sier hun og legger til;

– Jeg var jo på et sted der jeg var veldig, veldig klar til å begynne igjen. Jeg følte at jeg hadde gjort en solid jobb for å komme dit, men den muligheten blir tatt fra deg med en gang igjen. Det var veldig tøft.

– Jeg er veldig opptatt av å ha kontroll, og plutselig ble teppet bare dratt vekk under beina mine. Jeg så det ikke komme. Det var brutalt. Ragnhild Mowinckel

FREMSKRITT: Mowinckel må bygge styrken i kneet tilbake. Utallige timer på sykkel og i styrkerommet er lagt ned. Målet er å være tilbake i konkurranse denne sesongen. Kanskje innen 2020. Foto: Fredrik Ulen/TV 2.

Ifølge henne selv tar det en ukes tid å bearbeide sjokket, men alpin-stjernen bruker likevel lite tid på å synes synd på seg selv.

– Du kan ikke forbanne alt og alle, for det du som har tatt den risikoen. Det hjelper ikke å skylde på noen, og det hjelper ikke å være sint og skuffa. Eller å syns at livet er urettferdig. For det kommer ikke til å hjelpe deg til å komme fortere tilbake. Det holdningen der kan du styre veldig godt selv, selv om du føler at livet er på bunn, mener hun.

– Skal du gjøre det her igjen? Virkelig?

Samtidig med sjokket kommer spørsmålene. Kun 27 år gammel har hun to omfattende kneoperasjoner bak seg. Hva skal hun gjøre nå?

– Vurderte du å velge bort skikarriéren?

– Sikkert i noen millisekund. Det gjorde jeg nok. Runde en var ganske enkel, men på runde to kom jo tankene om at jeg måtte begynne å tenke på livet etterpå. Er dette lurt? Du begynner å bli eldre. Det er flere rundt deg som begynner å stille spørsmål; «Skal du gjøre det her igjen? Virkelig?»

Samtidig som Molde-jenta forstår bekymringen fra de nærmeste er hun også tydelig på at det valget er hun nødt til å ta selv.

– Når du får skade nummer to begynner du å tenke «gidder du det her?». For du veit at nå blir det lenge på utsiden. Men jeg føler meg ikke ferdig. Jeg føler ikke at jeg har nådd det potensialet jeg kan nå. Jeg var fortsatt på en stigende kurve når det her skjedde, og jeg tror at jeg kan bli enda litt bedre. Så får vi se om det var et godt eller dårlig valg, men det valget står ganske trygt for meg. Går det ikke, så skal jeg i alle fall ha prøvd. Så det er jo derfor vi sitter her - jeg må prøve, og jeg har jo tro på at det skal gå, understreker hun.

– Når du får skade nummer to tenker du jo «gidder du det her?» For du veit hvor langt bak det kommer til å sette deg. Ragnhild Mowinckel

TÅLMODIGHET: Mowinckel legger ikke skjul på at det er lett å la seg rive med på trening, men denne gangen skal hun gå sakte frem. Foto: Fredrik Ulen/TV 2.

I slutten av august i år får Mowinckel forsiktig prøve seg på ski igjen.

Det går bra, men fortsatt er det mye som er uprøvd. For hun rakk aldri å komme tilbake til konkurranse i forrige runde. Samtidig ser hun 28-åringen fordelene ved å ha noe å sammenligne med.

– Jeg tror at jeg har hatt mer ro denne gangen, fordi jeg har erfaring med hva jeg må gjennom. Nå er jeg veldig glad for at jeg har hatt noe å sammenligne med, og det har jo hjulpet meg i det opptreningsarbeidet her, understreker hun.

– Er det noe du ser i ettertid at kunne, eller burde vært gjort annerledes første gangen?

– Selvfølgelig. Det er det jo uansett hva du går gjennom. Første gangen du går gjennom noe har du ingenting å sammenligne med, og det er mye usikkerhet. Det handler mye om å «pushe» eller ikke, og ta riktig valg. Har du en hevelse så skal du stoppe, og den hevelsen kommer gjerne ikke med en gang. Det kommer litt snikende utpå dagen. Første gangen var det vanskelige å se de tegnene tidlig, mens nå har jeg blitt flinkere til å ta de riktige valgene for kneet, forklarer hun.

– Når skal du stå på start igjen?

– Jeg har ikke gitt meg selv et tidspunkt på når det skjer. Jeg kom aldri så langt sist at jeg kom meg tilbake til konkurranse, så det er fortsatt mange ting som er uprøvd. Det er noe jeg må ta en vurdering på underveis. Jeg føler veldig mye kommer til å handle om at jeg tør å stole på kneet, men jeg håper at dere får se meg på start i løpet av denne sesongen. Det satser vi på.

SIGNALENE: Mowinckel forteller at hun har blitt flinkere til å tolke signalene fra kneet denne runden. Med en gang hun kjenner ubehag eller hevelse er det stopp. Foto: Fredrik Ulen/ TV 2.

– Føler du at du er langt unna?

– Jeg føler ikke at jeg veldig langt unna, det gjør jeg ikke.

– I løpet av 2020?

– Kanskje. Muligens. Vi får se.

– Det kan være et mål om å stå på start innen 2020?

– Det er absolutt innafor å si.