Sanna er ute av Farmen – hevder skjult sykdom ble brukt mot henne

Make-up-artisten Sanna Khursheed (32) fra Stavanger måtte forlate Samsjø gård etter bare to uker.

Andrekjempe Inger Cecilie Grønnerød (47) fra Halden valgte saging i sesongens andre Farmen-tvekamp, og hun vant overlegent over Khursheed.

Førstekjempe Khursheed mener det var feigt av Grønnerød å velge saging.

– Jeg føler at Inger Cecilie tok saging fordi hun visste jeg hadde problemer med nakken. Hvis ikke hadde hun tatt tautrekking, for det er det hun har sagt hun er god i. Hun ville virkelig tilbake på gården, forteller Khursheed til TV 2 rett etter tvekampen.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

KJEMPENE: Khursheed (t.h.) ønsket en real tvekamp og valgte Grønnerød som andrekjempe. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hemmelig sykdom

I den første uka av Farmen fikk vi se at 32-åringen ble sengeliggende da nakken låste seg. Det måtte tilkalles hjelp til gården for å knekke opp nakken til Khursheed.

Dermed klarte hun ikke lenger å holde på den godt bevarte hemmeligheten at hun led av smertesykdommen fibromyalgi, og de andre deltakerne fikk vite om det.

Fibromyalgi er et smertesyndrom som gir langvarige utbredte smerter i tillegg til andre symptomer som stivhet, utmattelse, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker, ifølge FHI.

– Jeg var veldig bestemt på at jeg ikke ville snakke om sykdommen min da jeg kom inn på Farmen. Jeg var redd for at det skulle bli sett på som en svakhet. Men det kom jo fram da jeg låste nakken min, og Inger Cecilie var en av de som hørte det, sier Khursheed.

Ville ha rettferdig kamp

Hun hevder at motstanderen valgte en tvekampgren som hun visste at Khursheed ville ha vanskeligheter med på grunn av sykdommen og nakkeproblemene.

32-åringen sier at hun ville ha en rettferdig tvekamp, og derfor valgte hun Grønnerød.

– Angrer du på valget av andrekjempe?

– Nei, for meg var det viktigere å velge Inger Cecilie som andrekjempe, enn å velge et lett bytte. Jeg kunne valgt andre der inne som er svakere. Jeg ville vise for de andre at jeg kunne kjempe meg tilbake til gården gjennom en fair kamp, så jeg tok et veldig nøye valg, sier hun.

Ingen av de andre Farmen-deltakerne har vært tilgjengelige for å gi en kommentar, ettersom produksjonen av TV-programmet fortsatt pågår.

UTE AV FARMEN: Khursheed får trøst av Karianne Kopperstad etter å ha tapt tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ikke lett å motbevise

Storbonden Nils Kvalvik (39) fra Karasjok valgte Khursheed som førstekjempe fordi han mente make-up-artisten var den deltakeren som hadde minst kunnskap om gårdsarbeid. Det falt henne tungt for hjertet.

– Jeg ble ikke sett på som en ressurs som de andre deltakerne. De hadde bestemt seg for hvem jeg var og hvilken rolle jeg skulle ha på gården, så det er ikke lett å motbevise, selv om jeg sto på hele tiden. Jeg er ikke den som roper høyest om alt jeg har jobbet med inne på gården, forteller Khursheed.

Sanna Khursheed tar et oppgjør med oppførselen til de andre på gården etter Farmen-exiten. Se video her:

Utfordrende

Khursheed er muslimsk troende og på Farmen oppsto det raskt utfordringer, både når det gjaldt stuegrisen Lotta og mennene på gården. I starten følte hun seg ikke hørt når det gjaldt sengeplass, og hun ville ikke bade med de andre.

– I starten skjønte de ikke mine utfordringer, men etterhvert begynte guttene å respektere at jeg var muslim. De gikk ut av rommet da jeg skulle skifte eller da jeg skulle bade gikk de en annen plass. Det respekterer jeg veldig mye, sier hun.

Grisen Lotta fikk hun et mye tettere forhold til enn hva hun trodde.

– Jeg var i sjokk første gang jeg så henne, stuegrisen vår. Men jeg måtte tilvenne meg henne. Jeg har matet Lotta og gått tur med henne. Jeg hadde også et håp om å få kost litt med Lotta en dag, men det skjedde altså ikke.

FØLTE SEG OVERSETT: Stavanger-jenta ble valgt til førstekjempe av storbonde Nils Kvalvik. Foto: Alex Iversen/TV 2

Videre til Torpet

Nå venter Torpet på 32-åringen. Der får hun muligheten til å kjempe seg inn igjen på Farmen-gården.

– Jeg kommer til å savne gården. Det er noe av det mest fantastiske som har skjedd for meg som person. Bra for kropp og for sjel. Det å være med dyr, og uten sosiale medier. Uten press og stress. Det har virkelig gjort godt for meg, sier hun.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.