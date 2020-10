Bussjåfør Nils Harald (73) tror kollegaene sier nei til avtalen når det blir uravstemning

– Avtalen kunne ha vært bedre. Det har vært mye forhandling for lite, sier bussjåfør Nils Harald Østevold som har kjørt buss i hele 47 år.

Vi treffer 73-åringen på Tides bussentral på Mannsverk i Bergen. Han var en av de første som i dag satte seg bak rattet etter at bussene begynte å gå igjen. Når vi spør om å få sitte på kommer svaret kontant:

– Hopp ombord! Det er en selvfølge, sier 73-åringen som kjører for Tide Buss.

Etter at partene i busskonflikten i natt ble enige om en avtale skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire berørte organisasjonene.

Tror på nei i uravstemning

Den avstemningen tror bussveteranen blir vanskelig.

– Jeg tror nok at den vil gå i negativ retning. Den avtalen våre forhandlere har sagt ja til kunne vært bedre, sier Nils Harald Østevold.

Ifølge den nye avtalen er alle sikret en lønnsvekst på omkring 9 kroner i løpet av 2021. Det mener 73-åringen er lite.

– Det var snakk om 20 kroner mer i timen. Vi burde vært nærmere enn det som nå legges fram, sier Østevold.

Gjennom streiken har han opplevd sterk støtte fra folk flest.

73 ÅR: Nils Harald Østevold har kjørt buss i 47 år. Foto: Klaus Holthe.

– Det har vært en voldsom sympati. Jeg tror det er sjelden at folk som streiker får så mange positive kommentarer fra publikum. Det skyldes kanskje at vi er en lavtlønnsgruppe, sier Østevold.

Bra for alle reisende

Han mener det er bra for alle som er avhengige av offentlig transport til skole og jobb at streiken er over.

– Det er klart det er bra for tredjepart at vi kommer i gang igjen. Nå ser jeg fram til å møte alle passasjerene igjen, sier 73-åringen.

8500 sjåfører over hele landet ble tatt ut i streiken, som er den første busstreiken her i landet på 22 år.