Torsdag om én uke møter Norge Serbia i EM-playoff på Ullevaal. Vinneren av oppgjøret spiller finale mot enten Israel eller Skottland. I potten ligger EM-billett og mesterskapskamper mot Kroatia, England og Tsjekkia.

Johannes Høsflot Klæbo er på landslagssamling i Molde. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Forventningene til det norske laget ble neppe mindre av 5-1-seieren borte mot Nord-Irland i Nations League. Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland så ut som et spisspar på øverste europeiske hylle, Mathias Normann og Stefan Johansen hadde god kontroll sentralt på midtbanen og Mohamed Elyounoussi scoret to minutter ut i sin første landskamp på halvannet år.

Nå venter en langt hvassere motstander i en vinn-eller-forsvinn-kamp. Betydningen av Serbia-kampen er enorm. En som har opplevd nasjonens forventningpress tynge er Johannes Høsflot Klæbo.

– Det er helt forferdelig

Skistjernen har gått flere avgjørende mesterskapsstafetter med flagget på brystet. Både i Pyeongchang og Seefeld var han Norges ankermann. Klæbo forteller at dagene og timene før konkurranse kan være en mental utfordring.

– Det er vondt, ja, Det er det. For min del er det det verste jeg gjør. Jeg har syntes utrolig synd på meg selv når jeg har spist middag eller gått en tur dagen før konkurranse. Alt du gjør er med tanke på å gå fortest mulig 24 timer seinere. Det er helt forferdelig, men samtidig er lettelsen når man krysser målstreken den aller beste i hele verden. Det er to ytterpunkter. Fra å synes utrolig synd på deg selv til å tenke at du kunne gjort det hver dag hele tiden. Da glemmer du hvor vondt du hadde det, sier en åpenhjertig Klæbo til TV 2.

Braut Haaland, Sørloth, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene kan fordele presset i litt større grad enn Klæbo, men presset på kollektivet Norge vil uansett være ekstremt i den avgjørende kampen.

– Du føler et spesielt ansvar, spesielt på den siste etappen. For de andre er det viktigste å være med. I mitt tilfelle holder det ikke å henge med. Jeg må komme først til mål. Det er ansvaret jeg har overfor lagkamerater, trenere, smørere og nasjonen, sier han.

Følger norske stjerneskudd tett

Klæbo, som selv er svært fotballinteressert, tror det vil hjelpe de norske spillerne å kjenne på nervøsitet.

– Jeg tror nervøsiteten og det som gjør at du har det så fælt, for å bruke det ordet, er positivt i den forstand at du er mer skjerpet. Du har lyst til å gjøre ting riktig. Så lenge du klarer å balansere den nervøsiteten og det ikke overgår alt annet, er det positivt å være nervøs, forteller han.

– Merker du forskjell på stafett og individuell start?

– Ja, det kjenner du godt. Den forskjellen kjenner du utrolig, utrolig godt.

Skistjernen følger de norske fotballprofilene tett mellom treningsøktene på hjemmebane. Han har troen på at Norge slår Serbia.

– Jeg synes det er veldig mange positive tendenser, så jeg har troen på at vi skal klare det. For å legge enda mer press på dem, smiler 23-åringen.

– Det er mye vilje i det laget som kan slå godt ut. Jeg synes det er utrolig artig å se at det er så mange unge utøvere som dukker opp og gjør det godt. Uansett om det er fotball, golf, tennis eller friidrett er det en ung gjeng som gjør det veldig bra. Det er kult å se på. Det gjør at man nesten ikke har tid til... man kommer inn etter trening og ser på sport. Så er det trening igjen før det er sport på kvelden. Det er utrolig stort å se Hovland i PGA-touren og at Norge klarer å hevde seg internasjonalt i så store sporter også, sier Klæbo.

– Har du noen råd til landslagsgutta?

– De skal ut på siste etappe. Rådet er å gjøre det enkelt og gjøre det de kan best. Den gnisten de har som lag gjør at jeg tror de har det artig ute på banen. Rådet er å gjøre det de har gjort veldig mange ganger før. Man må ikke overtenke det.