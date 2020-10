Godkjenning av koronavaksine har startet i Europa: – En gledelig nyhet

Vaksinen er utviklet av AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

Foreløpige resultater viser god immunrespons, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Vaksinen har allerede vært testet på dyr, og i begrenset omfang på mennesker. Resultatene fra disse testene har vært gode, men det er kun store kliniske studier med tusenvis av deltakere som kan vise om vaksinen beskytter mot Covid-19.

Disse studiene har begynt nå.

Raskere prosess enn vanlig

– Dette er en gledelig og spennende nyhet. Alle nye data på vaksinen blir vurdert fortløpende, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til TV 2.

Selve prosessen med å utvikle en vaksine tar vanligvis mye lenger tid, men i dette tilfellet har legemiddelmyndighetene senket noe på kravet om å ha alle data klare før man begynner godkjenningsprosessen.

Når det foreligger en alvorlig trussel mot folkehelsen, kan myndighetene velge å vurdere dataene etter hvert som de foreligger, skriver Legemiddelverket.

Fortsatt usikkert når en vaksine er klar

– En eventuell godkjenning er avhengig av at myndighetene får omfattende dokumentasjon for vaksinens sikkerhet og virkning. Vi håper selvsagt på et positivt svar, men vi tar ikke utfallet på forskudd, sier Madsen.

– Hvor lang tid tar det fra dette stadiet til vaksinen er klar, om alt går bra?

– Det kan vi foreløpig ikke si noe sikkert om. Det vil være avhengig av hvor mye dokumentasjon som finnes nå og hvor mye som må hentes inn fremover, sier fagdirektøren.

Vaksinen har fått navnet COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Den består av forkjølelsesvirus som har blitt endret slik at det inneholder genet for SARS-CoV-2 spike-protein. De såkalte brukerspike-proteinene er noe som ligger på koronavrusets overflate, og som brukes for å komme inn i kroppens celler for å forårsake sykdom.



Vaksineviruset kan ikke formere seg, og forårsaker ikke sykdom.

Saken oppdateres