Derfor slutter moren som Emma Ellingsens «manager»

Gjennom seks år har Norges befolkning tatt del i Emma Ellingsens nokså private og intime reise, fra en litt tilbaketrukken 13 år gammel jente i TV 2-serien «Født i feil kropp», til den utadvendte 18-åringen vi i dag kjenner.

Med all åpenheten omkring det å være født i feil kropp, har både medier og modelloppdrag stått i kø. Men det er ikke bare positive tilbakemeldinger som har havnet i vestfoldjentas diverse innbokser.

– Jeg blir ikke påvirket av hatkommentarer. Men da jeg la ut min første engelske video fikk jeg litt sjokk over hvor mye hat jeg fikk. For jeg var jo ikke vant til det. Jeg tror jeg fikk 10.000 kommentarer, og halvparten var hat, forklarer Ellingsen til God morgen Norge. Med seg i studio har hun moren Tina Ellingsen.

Hun klarer likevel å se bort fra alle de negative meldingene ved å tenke at det ikke er henne det er noe feil med, men avsenderen.

Ventet i seks år

I høst ble influenseren fra Nøtterøy en av de nye profilene i den 13. sesongen av TV 2s «Bloggerne». Samtidig som innspillingen foregikk, ventet Ellingsen på en kjønnskorrigerende operasjon. Denne har hun ventet på helt siden hun var 12 år gammel, og skulle etter planen opereres i august.

– Jeg fikk beskjed om at operasjonen mest sannsynlig skulle være i august i år, men så kom korona-viruset og den ble utsatt. Nå er det usikkert når jeg får operasjonen, men forhåpentligvis skjer det i løpet av det neste halvåret, sa hun til TV 2 i sommer.

Nå venter hun på den livsendrende telefonen – som kan komme når som helst. Ellingsen må derfor holde seg fri for korona, slik at operasjonen ikke må utsettes nok en gang.

– Jeg har begynt å forberede meg mentalt, for de fleste operasjonene er på mandager. Så hver søndag tenker jeg at det kan skje. Så jeg må være litt forberedt på det, og være på den sikre siden, sa Ellingsen til God kveld Norge tidligere denne uken.

Sluttet som «manager»

Tina har vært å se ved datterens side helt siden hun i 2014 var på TV-skjermen for første gang. Det har vært viktig for moren å dele familiens historie.

– Da Emma hadde et ønske om å være en jente, så visste vi ikke hva vi skulle. Etterhvert som vi har gått vår vei, så har vi hatt lyst til å dele det. Slik at andre der ute kan se at det går an, selv om de er små. Jeg husker jeg trodde de måtte være voksne først. Det er så viktig å dele stemmen vår, sier Tina, og legger til at de aldri har angret på den offentlige åpenheten.

Emma og moren Tina på besøk hos God morgen Norge.

Hun har fungert som en slags «manager» for datteren, men de har nå blitt enige om å avslutte det «profesjonelle forholdet», og heller fokusere på å være mor og datter.

– Det har vært vanskelig, og en veldig bratt læringskurve. Vi har måttet sette oss inn i mange ting vi ikke har hatt peiling på. Og det har vi gjort. Men nå har jeg valgt å si opp den jobben. Men vi er fortsatt med Emma, sier Tina. Ved siden av sitter datteren og nikker anerkjennende.

18-åringen har nå gitt ut selvbiografien «Emma». I VG fikk boka terningkast fire med tittelen «Banebrytende åpenhet».