Da Farmen-Thor ble skadet fant han Jesus: – Jeg begynte å grine og skjønte at Gud finnes

Thor Haavik (26) fra Loddefjord har sjarmert TV-seerne med sin positive væremåte på Farmen. Han har også vært åpen om sin kristne tro, og overrasket mange deltagere da han sa at han er utdannet prest.

Hadde det ikke vært for TV-innspillingen skulle Haavik ha startet i jobben som kapellan i Salhus menighet i august, men han har fått dispensasjon av biskopen til å vente noen måneder.

– Jeg ble kristen da jeg var 17 år, forteller Haavik til God kveld Norge da vi møtte han på en pressedag i forkant av oppholdet.

– Så du hadde ikke en kristen oppvekst?

– Nei, jeg vil si at jeg har hatt en vanlig norsk oppvekst. Jeg var konfirmant som 14-åring, og var kjapt ute av det igjen da jeg var ferdig. Da var det fotball som var det store, forteller han.

Drømte om profflivet

Som så mange andre så drømte Haavik om å kunne leve av fotballen, men som 17-åring ble han skadet og måtte legge drømmene på hylla.

– Det som hadde gitt livet mitt mening, retning, og så mye håp, det ble bare tatt i fra meg. Da opplevde jeg et slags tomrom i livet, sier 26-åringen.

Han beskriver det som en krisetid i livet som var svært tung. Det var da han begynte å tenke på det kristne budskapet, og om det kunne være noe sannhet i det.

– Jeg opplever at folk i noen tider i livet, spesielt når det er tungt, er mer åpne for å løfte blikket. Så for meg ble det en fin tid til å tenke over de store spørsmålene, forklarer Haavik.

PREST: Thor er nå ferdigutdannet prest. Foto: Marit Hommedal / kirken.no

Bestemte seg for å be

Han hadde ingen kristne venner eller et kristent felleskap å gå til, men en kveld så bestemte han seg for å prøve å be. På rommet sitt så satt han seg ved sengekanten og ba til Gud.

– Jeg ba noe sånt som: «Gud, unnskyld for at jeg har gått min egen vei. Hvis du finnes, så skal jeg gå 100 prosent for deg».

Så skjedde det noe som har forandret Haavik sitt liv for alltid.

– Det var som at det strømmet en ufattelig kjærlighet, fred og godhet over meg. Hjertet mitt dunket, det var som en forelskelse bare mye kraftigere. Jeg begynte å grine og skjønte at Gud finnes, og han bryr seg om meg, forklarer han.

Etter denne episoden tok Haavik kontakt med han som hadde vært konfirmantpresten hans, og startet med ungdomsarbeid i Loddefjord.

Menighet på Farmen

Nå er han nyutdannet prest, og Haavik har tidligere uttalt til TV 2 at han har som mål på Farmen å fremme det kristne budskapet. Han ser på de andre Farmen-deltagerne som sin egen menighet.

– Jeg håper jeg vil være en person som folk vil komme til og snakke med. Jeg håper å fronte den kristne tro på en varm og fin måte, sa han til TV 2.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.