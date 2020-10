Åpner opp om barndommen: – De kalte meg «jævla homo»

Denne uken debuterte Youtuber og programleder Victor Sotberg som forfatter med boka «Bare Victor».

– Det er så sykt mange barn og unge som kan ha det vanskelig og som går gjennom veldig mye i løpet av livet sitt, og jeg synes det har blitt så tabu å snakke om alt som er vanskelig, forteller Victor når han er gjest i God kveld Norge-studio.

Se intervjuet øverst i saken.

Ble mobbet på skolen

I boken åpner Sotberg opp om utfordringene ved føle seg alene på skolen og tar opp såre temaer.

– Det å finne seg selv, altså selvidentitet, kjærlighet, vennskap, familie og familietrøbbel og skilsmisse og alt det her synes jeg er temaer som er viktig at barn og unge kan lese om fra tidlig alder, sier Sotberg.

Blant annet skriver han om det å bli mobbet, men ser ikke på sin egen historie som verre enn det andre kan ha opplevd.

– Jeg vil ikke si at jeg opplevde noe kraftigere eller mer enn det kanskje andre opplevde, for jeg vet at det finnes mye verre mobbehistorier enn min historie, forklarer han, og fortsetter:

– Men det foregikk gjennom hele ungdomsskolen og videre utover. Og man går jo da alltid og føler seg utrygg og redd uansett hvor man er.

Ble kalt «jævla homo»

Sotberg forteller at han har vokst opp i en liten bygd i Steinkjer i Trøndelag, hvor han opplevde konstant mobbing og plaging. Han fikk også trusler.

– De kalte meg hovedsakelig homo. «Jævla homo» er jo det som alltid går igjen, og kanskje spesielt på litt mindre steder hvor det ikke alltid er like akseptert eller representert, sier Sotberg.

Han forteller at det skjedde lenge før han fant ut at han kunne like både jenter og gutter.

– Jeg skjønte nesten ikke hva det var en gang da de begynte å kalle meg for homo og femi og dyttet meg rundt og slengte meg i bakken.

Var aldri en del av «gutta»

– Var du et «feminint» barn, siden disse utsagnene kom?

– Jeg tror nok jeg var mye mer åpen og energisk, litt som jeg er i dag. Det kan jo bli sett på som litt feminint. Og jeg var ikke redd for å være litt feminin. Eller, jeg ble jo veldig redd for å være feminin, men jeg var ikke det i starten. Da tenkte jeg ikke engang over det, reflekterer Sotberg.

Han forteller at han skilte seg ut fra guttene på skolen, og at han aldri følte seg som en del av «gutta».

– Jeg var jo på en måte aldri en del av «gutta», ikke på barneskolen heller. Men det ble jeg ikke plaget av, det var først på ungdomskolen at det ble et problem.

Sotberg innrømmer at han har vært preget av mobbingen, og at han har brukt lang tid på å finne ut av hvem han er. Det var først da han startet med Youtube at han ble komfortabel med seg selv.

Se hva som skjer når Sotberg må velge mellom å svare på spørsmål eller få støt i videovinduet under:

Oppgjør med mobberne

På spørsmål om han har tenkt på å ta et oppgjør med mobberne, svarer youtuberen at han føler at boken i seg selv er et oppgjør, sammen med Youtube-videoene han har lagt ut.

– Jeg har egentlig ikke et behov for å ta et oppgjør med mine mobbere. Det er fordi jeg har jobbet med meg selv og det jeg har slitt med på grunn av dem, og så tenker jeg at de får gjøre det samme med seg selv, svarer Sotberg.

Videre sier han at han håper de som leser boken tenker at livet er verdt å leve, og at han tror alle kan ha et fantastisk liv om de vil.

