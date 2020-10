Irritert Gervais tar oppgjør med sensitive nettroll

SKAVLAN (TV 2): Serieskaper og komiker Ricky Gervais (59) får stadig folk på nakken for sin humor. Han blir ikke berørt av reaksjonene og mener nettrollene har et falskt motiv.

For snart 20 år siden skapte han TV-suksessen og The Office-universet. Serien om eet britisk papirfirma med merkverdige personligheter blant de ansatte, har hatt stor innflytelse på humorserier.

Siden da skjøt karrieren til den populære komikeren fra Storbritannia fart. Blant annet har han ledet prisutdelingen Golden Globe hele fem ganger, der han har kunnet harselert med det celebre publikumet.

Elsket og hatet: Ricky Gervais har ledet Golden Globe fem ganger med sin vittige og noe harselerende stil. Foto: Handout

Et krenke-samfunn

The Office-serien er ikke den eneste seiren Gervias selv har skapt og vært rolleinnehaver. I 2019 serverte Gervais oss nok en humorserie, After life, pakket inn i en mer alvorlig tematikk enn vi er vant til fra Gervais. I april starter innspillingen av sesong 3.

I en tid med internett er muligheten til å ytre seg blitt lettere. Gervais tror The Office hadde blitt mottatt annerledes, hvis serien hadde blitt lansert i dag.

Gervais mener at folk har blitt mer ignorante og mindre åpne når det kommer til humor.

– Det er noens jobb disse dager, å klage og bli hørt og bli krenka og prøve å få ting kansellert, sier Gervais i ukens Skavlan.

Se intervjuet i Skavlan på TV 2 klokken 22.30 lørdag, eller på TV 2 Sumo.

Falskt opprør

Før i tiden måtte folk finne fram penn og papir for å skrive klager. Da lot heller folk være, tror komikeren.

Gervais tror imidleritd ikke på alle reaksjonene mot satirisk humor og opprøret som han ser utspille seg på for eksempel Twitter.

– Jeg tror mye av opprøret er falskt. Dette er mennesker man vanligvis ikke hører på, men nå kan de markere seg.

Reagerte på Churchill-tweet

På sin Twitter-profil bruker den britiske komikeren gjerne muligheten til selv både å komme med visdomsord eller vitser. Ytringsfrihet er noe komikeren er opptatt av.

Også det har fått reaksjoner.

– Jeg husker jeg skrev en tweet om ytringsfrihet. Det var en Winston Churchill-tale. Da var det noen som spurte meg om jeg visste at han var en «white supremacist». Og jeg svarte: «I denne tweeten var han ikke det», sier han.

– Må være feilfri

Gervais oppfatter dagens samfunn som et sted man må være helt feilfri for å bli akseptert.

Hos Skavlan gir han et eksempel på dette ved å spøke med at man kan felles interesser med Hitler, men ikke være like ond.

– Det er som at man må like alt ved en person. Hvis personen gjør én dårlig ting så må du hate alt de gjør. Jeg elsker hunder og er vegetarianer, akkurat som Adolf Hitler, men alt jeg har til felles med Adolf Hitler er de gode tingene.

Støtter Kevin Hart

Som et eksempel på å vise hvor utilgivelige mennesker har blitt, trekker han fram episoden med komiker Kevin Hart, som i 2018 trakk seg fra programlederjobben på Oscar-utdelingen. Det var etter at Hart ble kritisert for å ha twitret LGBT-fiendtlig innhold flere år tilbake, noe han skal ha slettet og sagt unnskyld for på den tiden.

KRITISERT: I 2018 trakk komiker Kevin Hart seg som vert på Oscar-utdelingen. Foto: Angela Weiss

Gervais støtter Hart i avgjørelsen.

– Han slettet og beklaget på den tiden. Han ville ikke si unnskyld igjen. Og han gjør riktig. Det eksisterer en straffe-kultur. Folk vil se blod.

Å si unnskyld er ikke noen vits, ifølge han.

– Det kommer alltid tilbake å jakter deg. Å si unnskyld er ikke nok. Så du burde ikke si unnskyld, sier Gervais.

Angrer ikke på noe selv

Når Gervais ser tilbake på sitt eget repertoar av vitser, er det lite han ville endret eller slettet.



Ideer blir formet ut ifra hvilken tid man lever i, og det bør man akseptere. Ikke skamme seg over det, synes Gervais.

– Du bør være flau over noe du har gjort. Men du burde ikke skamme deg over at du gjorde det da. Fordi det var da! Og alle utvikler seg. Hvis vi ikke utvikler oss, ville det vært verre, sier han.