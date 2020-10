Frykter norsk storsatsning kan bli kroken på døren

Tidligere i høst annonserte Uno-X at de skal etablere et kvinnelag som trer inn på det øverste nivået i sykkelsirkuset og blir et World Tour-lag fra 2022-sesongen.

Det betyr at Hitec-Products Birk Sport, som i sin tid var Nordens første profesjonelle sykkellag for kvinner tilbake i 2008, ikke lenger blir det eneste alternativet på kvinnesiden i Norge.

– Jeg har uttrykt en støtte og har håpet at de skulle satse på kvinner lenge ettersom de har satset så hardt på herresiden, sier sportsdirektør Karl Lima til TV 2.

– Vi har mange av de største talentene

For øyeblikket forbedrer laget til en hektisk sluttspurt i en komprimert sykkelsesong og satser for fullt inn mot 2021-sesongen, men Lima innrømmer at fremtiden for laget er truet.

– Er det plass til to profesjonelle sykkellag i Norge?

– Jeg er litt i tvil, vi må se an litt, forteller Lima, før han legger til:

– Hvis Uno-X har tenkt at de skal hente nesten alle rytterne våre er vi ikke interessert i å satse videre.

Laget med base i Stavanger har flere ganger norgesmester Vita Heine og Martine Gjøs og Ingrid Lorvik som begge syklet VM i Italia i stallen, i tillegg slutter stortalentene Anne Dorthe Ysland og Ann Helen Olsen seg til Hitec-Products kommende sesong.

– Vi har veldig mange av de største talentene i Norge. Hvis de skal ha et World Tour Lag skjønner jeg det vil være fristende å gå til, det har jeg ingen problemer med å forstå.

– Jeg tror Uno-X vil måtte se på de vi har, for jeg tror de blir en dominerende kraft på kvinnesiden - så jeg håper det vil være en videreføring av vårt prosjekt, sier Lima, før han understreker:

– Det er ikke sikkert at det blir en stopp, men det kommer an på hvordan det nye laget oppfører seg. Hvis de tar alle rytterne våre er vi ikke interessert i å drive videre, gjentar han.

Vil sette fotavtrykk internasjonalt

Rytterstallen til Uno-X skal bestå av ti-tolv unge ryttere, men det vil ikke utelukkende bestå av skandinaviske ryttere slik laget på herresiden gjør for øyeblikket.

– Jeg både håper og tror at det er flere UCI-damelag i Norden. Vi skal utvikle Uno-X Pro Cycling Team og jeg kan ikke svare på hva andre gjør rundt oss, men jeg er av den oppfattelsen at det er plass til begge, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, til TV 2.

Siden oppstarten i 2017 har herrelaget bemerket seg internasjonalt med flere sterke resultater.

Nå ønsker Haugland, som poengterer at Norge allerede har kvinner som er etablert på det øverste nivået, å dra nytte av denne suksessoppskriften.

– Vi har etablert referansepunktene til hva som skal lykkes, men dette er ikke et prosjekt der vi låner ressurser av herrelaget, sier Haugland, før han avslutter:



– Dette skal handle om å drive et lag med ressurser som kreves for å prestere gode resultater og som skal sette fotavtrykk og blir anerkjent i Skandinavia og Europa forøvrig.