Ap-legende angriper Bøhler og Vedum: – Dette er bare sirkus

AP-VETERAN: Thorbjørn Berntsen har lite til overs for det politiske krumspringet fra Jan Bøhler. Her sammen med Trygve Slagvold Vedum. Foto: NTB Scanpix

På Grorud idrettsplass ble Jan Bøhler lansert som kandidat for Oslo Sp torsdag formiddag.

Nå skal han bli Trygve Slagsvold Vedums velgermagnet i Oslo, men tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen går nå til frontalangrep på Jan Bøhler.

– Dette har ikke noe med politikk å gjøre. Dette er bare sirkus, sier Berntsen til TV 2.

Han går under tilnavnet «Leppa fra Grorud».

– Jeg er ikke overrasket med så mye rart som Jan Bøhler har drevet med den siste tiden, men dette var drøyt, sier Berntsen.

– Har drevet sin egen butikk

Han kaller Bøhler en solospiller. Bøhler er blitt kritisert for å nedprioritere møter i Arbeiderpartiet og ikke bidra i det interne miljøet.

– De siste årene har Bøhler drevet sin egen butikk, og navnet på den butikken er Jan Bøhler, sier Berntsen.

NY DUO: Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet. Foto: Berit Roald

Han reagerer også på måten Bøhler varslet at han ikke ville ta gjenvalg på.

– Han hadde blitt 68 år på starten av den nye stortingsperioden. Det hadde vært veldig rart om han skulle renomineres når Oslo Ap har flere andre.I stedet for å akseptere det satte hans gang et stort apparat for å spre konspirasjoner om at han ble presset ut, sier Berntsen.

Ap-legenden sier overgangen skuffer han, og mener det viser at Bøhler ikke har karakter.

– Han har den lange bakgrunnen i Ap. Han har ikke karakterer. Det skuffet meg. Jeg hadde ikke regnet med at han skulle gjøre det, sier Berntsen.

Bøhler har vært stortingsrepresentant for Ap siden 2005.

Ap-veteran og stortingsrepresentant Martin Kolberg mener overgangen er trist. De to har jobbet sammen siden 90-tallet.

TRIST DAG: Martin Kolberg sier han synes Bøhlers exit er trist. Foto: Pedersen, Terje

– I den grad Jan bryr seg om hva jeg sier, så vil jeg si til han at jeg vil karakterisere det som politisk uforståelig og trist, sier Kolberg til TV 2.

– Hvorfor er det trist?

– Det er trist fordi han har hatt en veldig tydelig sosialdemokratisk stil og jeg vil ikke si et vondt ord om Senterpartiet som jeg er glad i, men det er ikke et sosialdemokratisk parti i den forstand som Jan har levd i hele livet, sier Kolberg.

Bøhler: – Skulle ønske folk kunne være mer storsinnet

Bøhler sier til TV 2 at han skulle ønsker han og Arbeiderpartiet kunne skilles som venner.

– Jeg hadde håpet at vi kunne skilles som gode venner. Jeg har ikke tenkt å legge opp til å si noe som helst negativt om mitt eget parti, sier Bøhler.

– Svikter du ikke ditt eget parti når du forlater Arbeiderpartiet?

AP-EXIT: Over og ut for Jan Bøhler etter nesten 40 år i Ap Foto: Heiko Junge

– Nei, jeg har gjort mitt beste siden 1984. Mange sier at Jan jobber døgnet rundt og gjort mitt beste. Jeg gjør det for sakene og velgerne jeg er opptatt av, så er har de sagt at de trenger at jeg fortsetter. Det var ikke aktuelt i Arbeiderpartiet, sier Bøhler.

– Senterpartiet har mange som har den samme innstillingen; folkekjære, jordnære folk og har de samme verdiene. De spurte om jeg kunne være ombud, sier han videre.

Om kritikken fra tidligere partifeller i Oslo, sier han:

– Jeg skulle ønske folk kunne være mer storsinnet.

– Jeg skulle ønske man kunne takke hverandre for alt vi har jobbet sammen om og gitt meg en takk istedenfor å bruke slik ord. Det er opp til hvordan mennesker vil være og vil fremstå selv, men jeg kommer bare til å si at jeg skulle ønske vi skiltes som gode venner.

Vedum: – Folkevalgte skal være nær folk i praksis

Vedum ønsker Bøhler velkommen og skryter hvordan han jobber i lokalmiljøet. Han har lite til overs for karakteristikkene fra Ap-medlemmene.

– Jeg er opptatt av vi i Senterpartiet skal representere vanlige folk, vi er folkevalgte. Vi skal ta opp sakene folk er opptatt av, være ute og lytte. At noen velger og kritisere oss for å være for mye ute blant folk, det lever vi godt med, sier Vedum til TV 2.



– Poenget er at vi skal ha folkevalgte som er nær folk i praksis, så man ikke blir opptatt av det interne partilivet, sier Vedum.

Sp-veteran: – Hjertelig velkommen

Sp-veteran og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen velger å sitere Ivar Aasen.

ØNSKER VELKOMMEN: Per Olaf Lundteigen håper Sp gir Bøhler spillerom. Foto: Terje Pedersen

– Hjertelig velkommen! Du befester Sp som et grasrotparti for hele landet- Loppa og Groruddalen. Du praktiserer Gerhardsens bok : Tillitsmannen; ved å fornemme hva som rører seg blant folk Eller for å si det med Ivar Aasen: Ein finn ikkje noko om ein ikkje kjem dit det er! Derfor hjertelig velkommen Jan. Du må gis gode arbeidsmuligheter i Sp, skriver Lundteigen.