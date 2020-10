Seks av disse har sørget for 300 millioner til norske klubber

Torsdag satte Jens Petter Hauge en stopper for overgangsspekulasjonene da han signerte en femårskontrakt med AC Milan.

– Dette er ikke et enestående eventyr, det begynner å bli standarden til de beste unge spillerne i Norge, sier Pål Arne "Paco" Johansen til TV 2.

Overganger John Kitolano: Odds BK - Wolverhampton Håkon Evjen: Bodø/Glimt - AZ Alkmaar Kristian Thorstvedt: Viking - KRC Genk Leo Østigård: Molde - Brighton & Hove Tobias Børkeeiet: Stabæk - Brøndby Erling Braut Haaland: Molde - Salzburg - Borussia Dortmund Jens Petter Hauge: Bodø/Glimt - AC Milan

Johansen har vært trener for aldersbestemte landslag i en årrekk. Hauge er den sjuende spilleren som har spilt både U19-EM sommeren 2018 og fjorårets U20-VM under vingene til "Paco" som landslagssjef, som har tatt steget til utlandet.

– Sju av 21 spillere i de to troppene er solgt fra norske klubber for en størrelsesorden mellom 200-300 millioner kroner, fortsetter landslagssjefen.

Dermed føyer det norske stjerneskuddet seg til en fin liste med blant andre Erling Braut Haaland som signerte for Salzburg etter U19-EM sommeren 2018 og tidligere lagkamerat Håkon Evjen som signerte for nederlandske AZ Alkmaar etter fjorårets U20-VM.

Fotballforbundet høster skryt

– Det er utrolig mye penger for unge norske fotballspillere, men det er ikke så rart når man ser hvor gode de er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Videresalgsklausulen Molde hadde i forbindelse med Braut Haalands Dortmund-overgang før han tok Tyskland med storm er ikke medregnet i regnestykket som har sikret norske klubber nærmere 300 millioner.

– Det er ganske heftig. Disse pengene går tilbake til toppen og bredden. At noen har brøytet vei og får andre med seg fører til at agenter og klubber får opp øyene for norske spillere og folk ser mot Norge, fortsetter Mathisen, og han skryter av talentarbeidet i Norges Fotballforbund (NFF).

– Både NFF og de norske klubbene har gjort en utrolig god jobb for norsk fotball. De får ofte mye kritikk, og det er ofte berettiget, men de må få ros når det går bra. Det jobbes veldig mye godt i Norge og det er mange som skal ha æren for denne utviklingen.

– Det viser at spillerne våre begynner å bli attraktive. Det er avgjørende for norsk fotball at det genereres penger tilbake til kubbene, men det er fortsatt langt igjen til de store nasjonene som er best på spillerutvikling, sier leder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, til TV 2.

– Var aldri opplagt i en ellever på landslaget

Grøttland har ansvaret for landslagsskolen i fotballforbundet og mener at det aldri var tydelig at Hauge skulle lykkes på den internasjonale scenen.

– Han var ikke noe opplagt i en ellever på landslaget de første årene, men råmaterialet var veldig bra og nå får han stadig mer og mer verktøy i verktøykassen, fortsetter Grøttland og trekker spesielt frem èn egenskap.

– Han var en spiller som utmerket seg tidlig med farten og én mot én ferdighetene. Det er ikke så mange slike typer i Norge. Han var litt enkelt i starten med mye fart, men han har utviklet seg gradvis.

Mandag ble Hauge for første gang oppkalt i A-landslagstroppen da 21-åringen var èn av 26 spillere som Lars Lagerbäck presenterte i forkant av de tre kommende landskampene før han tar fatt på en ny hverdag i nord-Italia.

– Han har nivået inne og har muligheten til å spille på øvre del i Italia med fleksible kanter som passer veldig bra. Nå handler det om tilpasning, sier "Paco", før han fortsetter:

– Han må sette seg inn i det taktiske aspektet, lære seg språket og finne et sted å bo i Milano - for det er ganske langt fra byen til treningsanlegget. De tre tingene må på plass, og så er det god pasta og et fint liv ellers.