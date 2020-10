Cato Husabø Fossen blir ny pressesjef i Høyre

28-åringen har vært fast ansatt som politisk reporter i NRK siden 2016, der han også i perioder har vært programleder i Dagsrevyen og Politisk kvarter, heter det i en pressemelding fra Høyre.

– Vi er strålende fornøyde med å få en av Norges fremste politiske journalister med oss på laget som ny pressesjef. Det er under ett år til valget hvor målet er et historisk gjenvalg for Høyre i regjering og Erna som statsminister, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Fossen ble valgt inn i kommunestyret for Høyre i hjembyen Førde i 2011, men meldte seg ut samme år da han fikk jobb i avisa Firda. Han har også jobbet for VG og TV 2.

– Nå har jeg dekket fire valg som journalist, og har lyst til å få en ny inngang til det. Så nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å sørge for at vi får fire nye år med Erna, sier Cato Husabø Fossen til Dagens Næringsliv.

– Etter nesten ti år som politisk journalist er jeg sikker på at tiden nå er inne for å vende tilbake til Høyre, og bidra med alt jeg kan for at Norge skal få fire nye år med Erna som statsminister. Høyre er Norges folkeparti, og jeg gleder meg til å jobbe for medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet - sammen med alle de superflinke ansatte i stortingsgruppen og partiet, sier Fossen i en pressemelding.



