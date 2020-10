Mars 2020 skulle egentlig Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, dratt til selveste California. Målet for turen var å bli en av de aller første som fikk kjøre splitter nye Porsche 911 Turbo S. Det er topputgaven av den nye generasjonen av den ikoniske sportsbilen.

Drømmeturen ble det imidlertid ikke noe av. Forklaringen er noe veldig mange kan kjenne seg igjen i: Reiseforbud på grunn av Covid-19.

Nå har endelig en ny mulighet dukket opp.

For Porsche har for første gang klart å få en Turbo S til Norge! Ikke bare det – den står akkurat nå på Rudskogen Motorsenter. En av Nord-Europas råeste racerbaner.

Der skal Broom-Vegard få hendene på den – et halvt år senere enn først planlagt. Men ryktene skal ha det til at det er flere modeller som skal testes, også.

Vi tar selvsagt en telefon for å høre hvordan det går.

Elektrisk Porsche på bane

– Ring-ring!

– Heisann, Knut! Passet fint at du ringte nå. Vi har akkurat sittet og fått oss en gjennomgang av programmet for dagen. Dette blir rimelig spesielt. Det er ikke bare 911 Turbo S som står på programmet, for å si det sånn ...

– Neivel? Har de tatt med seg flere godbiter?

– Det kan du trygt si! Vi skal for eksempel få kjøre elektriske Taycan her i dag. Helt siden første gang jeg kjørte den, har jeg hatt lyst til det. For den bilen er så nydelig å kjøre, at jeg har store forventninger til å oppleve den på bane.

Porsche Taycan er en av bilene som Broom nå får teste på bane på Rudskogen Motorsenter. Her står Turbo S (nærmest), Turbo og 4S klare til innsats.

Mobile hurtigladere

– Nå fikk vel du testet toppfarten på autobahn, mener jeg å huske?

– Ja, det stemmer, faktisk. Vi klokket inn 260 km/t. Men det er jo mye mer moro å kjøre rundt på bane. Sjekke hvordan den biter fra seg når den presses i svingene. Her har jeg store forventninger. Det er jo Porsche, tross alt.

– Får bare håpe det ikke blir for tomt for strøm, da ...

– Morsomt at du skulle si det. For Porsche har faktisk tatt med seg sine egne vogntog som fungerer som mobile hurtigladere. De kan lade 10 Taycan med full trøkk samtidig! Helt sprøtt. Men når disse bilene skal jages rundt på bane noen timer, kan nok det komme godt med.

Mange biler

Utgangspunktet for hele opplegget er noe som kalles Porsche Roadshow. Her blir en god bunke av bilene tatt med for å kjøres på bane.

På Rudskogen blir det i tillegg til 911 Turbo S, tilgang til 911 4S, Boxster 718 GTS, 911 GT3, Taycan 4S, Taycan Turbo og Taycan Turbo S.

– Hva gleder du deg aller mest til?

– Det er kanskje litt feil svar med tanke på at vi er i Norge, og alle lurer på elbilen Taycan. Men den bilen jeg har lagt våken og tenkt på i natt er 911 Turbo S. For meg er det ikke mye som kan måle seg med 911 – og jeg ble rimelig skuffet da vi ikke fikk reist på lanseringen i våres. Én ting er 650 hk og 0-100 km/t på bare 2,7 sekunder. Men det er kjørefølelsen jeg har størst forventninger til. Det er noe eget med hekkmontert boxermotor. Jeg har jo kjørt forrige generasjon på bane, og den nye har mye å leve opp til.

Det er interiøret som har fått de største forandringene i siste generasjon av sportsbilikonet 911.

Flere grombiler

– Nå hører jeg nesten at du har tårer i øynene, Vegard. La oss snakke litt om de andre bilene, også.

– Ja, du har jo for eksempel 718 GTS. Det er en spesialutgave av nye Cayman. Seks sylindre, 400 hk og bakhjulsdrift i en liten og lett sportsbil. Jeg blir faktisk ikke overrasket om dette blir en av de morsomste bilene vi får kjøre i dag.

Jeg må jo også nevne banedyret GT 3 RS. Det er riktignok forrige generasjon, for den nye er ikke klar enda. Men strengt tatt er dette kanskje den som er mest rendyrket for å sette rundetider. Veier kun drøyt 1,4 tonn, har 520 hk og ser bare heeelt vill ut med den vingen bakpå.

– Hehe, nå hører jeg at du har så mye vann i munnen at jeg tror vi skal avslutte, her. Kos deg på "jobb". Det er noen som har det!

– Ikke meg imot å blir ferdig med pratingen. Jeg er klar for kjøring! Kos deg på kontoret, Knut!

Og mens Vegard tørker siklet fra t-skjorten, minner vi om at det naturligvis kommer fyldig referat om kjøreinntrykk her på Broom.no.

Porsche kan dette med brede hofter og heftige spoilere ... 911 Turbo S til høyre o i bakgrunnen GT 3 RS.

