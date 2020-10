Disse får mer penger i 2021

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. I ukene før fremleggelsen har det som vanlig lekket flere tall fra budsjettet, og som før dreier lekkasjene seg for det meste om hvem som kan vente seg mer penger.

Noe som er annerledes i budsjettforslaget for 2021 kontra forslaget regjeringen la frem høsten 2019 er at budsjettet nå legges frem av en mindretallsregjering. Det betyr at regjeringen må forhandle om budsjettet med andre partier på Stortinget for å få flertall.

Det er dermed grunn til å understreke at regjeringens budsjettforslag kan bli endret som følge av forhandlingene.

Milliarder til vaksiner

2020 har vært et spesielt år, og det er grunn til å tro at koronapandemien også vil prege 2021. Regjeringen har i neste års statsbudsjett satt av seks milliarder kroner til kampen mot koronaviruset, skriver VG. Dette er i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker.

3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.

Regjeringen vil også ha nye utdanningsstillinger for leger, og foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye såkalte LIS1-stillinger, skriver NTB. LIS1 står for lege i spesialisering, første del. Stillingene består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

På grunn av koronapandemien ble det opprettet 400 midlertidige stillinger i politiet. Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) har sagt til Fædrelandsvennen at det bevilges 500 kroner til politiet i 2021, slik de 400 stillingene gjøres permanente.

Samtidig foreslås innsatsen mot arbeidslivskriminalitet styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år, ifølge Klassekampen.

14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

Regjeringen foreslår 32 millioner kroner til styrking av kystovervåkingen. Havforskningsinstituttet vil motta 15,6 millioner kroner, Forskningsrådets marine virkemidler vil styrkes med 15 millioner kroner og Veterinærinstituttet vil motta 2 millioner kroner.

Billigere SFO

Under en tale på KrFs landsstyremøte røpet partileder Kjell Ingolf Ropstad at regjeringen foreslår å øke engangsstønaden fra 84.720 til 90.300 kroner fra 1. januar 2021. Engangsstønaden går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger.

– Dersom du stod utenfor arbeidslivet i 2013 fikk du 38.750 kroner i engangsstønad når du fikk barn. I statsbudsjettet for 2021 bruker vi 70 millioner kroner på å øke engangsstønaden slik at du neste år vil få 90.300 kroner, sa Ropstad.

KrF-lederen har også varslet 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.

Regjeringen foreslår 157,7 millioner kroner til billigere eller gratis SFO for lavinntektsfamilier, skriver Dagbladet. 25 millioner skal gå til å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling, slik at den også gjelder tredje og fjerde trinn. 15,2 millioner skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner, mens 114,5 millioner blant annet skal dekke SFO med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Mer til politiet

Regjeringen foreslår 26 millioner kroner til opplæring og trening av politiets innsatspersonell ved det nye beredskapssenteret på Taralrud, rett sør for Oslo. Når senteret åpnes i november flyttes både beredskapstroppen, politihelikoptrene, bombegruppen og gisselforhandlerne inn. For å sikre at beredskapspersonell også i resten av landet får trening, lover justisminister Monica Mæland ekstra bevilgninger på budsjettet.

– Beløpet på 26 millioner, sikret at fem hundre innsatspersonell hvert år kan trene og benytte seg av dette senteret for å bli enda bedre i møte med ulike hendelser, sier Mæland til TV 2.

Beløpet som er satt av vil bety at alt innsatspersonell i politiet vil kunne få treningsopphold ved sentere innen to år.

– Det at man får trene sammen . Det at man får benytte det siste i form av verktøy og materiell som vi har her, det gir jo en unik kompetanse. I tillegg til at de selvfølgelig også trener hjemme i distriktene, vil dette altså komme på toppen, sier justisministeren



100 mill. til barn og unge funksjonshemmede

Helseminister Bent Høie og Ropstad har overfor Nettavisen avslørt at foreslår 170 millioner kroner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har fortalt til TV 2 at regjeringen setter av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning. Han pekte på at koronakrisen har skapt en krevende situasjon for mange.

– Derfor setter vi nå av 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 som skal gå til kommunene og til dette formålet for å bidra til sårt tiltrengt avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede, sa Astrup.

BSU-endring

I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det en endring av BSU-ordningen. Etter et boligkjøp vil du ikke lenger få skattefradrag for BSU-kontoen, skriver VG. Les mer om hva BSU-endringen betyr her.

Her er flere lekkasjer som har kommet fra regjeringens forslag til statsbudsjett: