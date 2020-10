Bodø/Glimt har funnet Hauge-erstatteren – henter hjem lillebroren

Det var Avisa Nordland som først erfarte at Runar Hauge torsdag reiste hjem til Bodø, to dager før Groruds bortekamp mot Sandnes Ulf i 1. divisjon. NTB får også bekreftet fra Grorud-trener Eirik Kjønø at låneavtalen er avsluttet.

Hauge landet i Bodø torsdag formiddag og sier til NRK at planen er å spille for Glimt ut sesongen.

– Det åpnet seg en plass nå, så man må prøve å ta den mens den er ledig, sier 19-åringen.

Da TV 2 snakket med Runar Hauge tidligere denne uken var han også tydelig på at han var klar til å komme hjem og forsøke å ta plassen til storebroren.

– Målet var jo hele tiden å komme hit til Grorud for spille seg i form, og reise hjem til Bodø for å kjempe om spilletid. Så det er kanskje mer aktuelt nå når en blir borte fra den plassen jeg bruker å spille på. Når noen drar gir det jo rom til andre. Glimt kan jo hente meg tilbake når de vil. Så om de har lyst så kommer jeg gjerne tilbake og spiller for dem, sa lillebror Hauge til TV 2 tidligere denne uken.

Jens Petter Hauge ble torsdag bekreftet klar for den italienske storklubben AC Milan.

Også Glimt-trener Kjetil Knutsen uttalte seg om forskjellene på de to brødrene.

– De er litt annerledes. Jens Petter har veldig X-faktor i én mot én, evnen til å dra seg forbi og skape ubalanse og lese kampbildet. Der er Runar litt bak ham. På det fysiske og gjennombruddshissighet ligger Runar litt foran.

– Begge har vært landslagsspillere hele veien. Det er ikke overaskende at han er en av de som kan ta over plassen til Jens Petter. Det er også derfor han har vært på utlån for å få kamptrening, sier Knutsen.

I fjor fikk Runar Hauge to korte innhopp for Glimt i Eliteserien. Han spilte også to cupkamper. Kantspilleren har vært utlånt til Grorud så langt denne sesongen og var involvert i ti kamper.

