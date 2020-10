Tannlege dømt for voldtekter mot samboer over flere år, uten at hun visste noe

Overgrepene har skjedd over en periode på fem år. Den dømte mannen og den fornærmede kvinnen var samboere i flere år, og har barn sammen.

De straffbare forholdene begynte tilbake i 2014. Til å begynne med dreide det seg kun om at han befølte samboeren da hun sov, men han har forklart at dette ga ham mestringsfølelse, og siden har det utviklet seg til å bli stadig mer regelmessig og systematiske overgrep.

Mannen ble denne uken dømt til fem års fengsel for det retten mener er et titalls dokumenterte voldtekter.

Tok med bedøvelse fra jobb

Hele påtalemyndighetens sak er bygget på mannens forklaring.

En dag sent i 2019 ble han konfrontert av sin samboer med to sprøyter hun hadde funnet i deres bolig. Like etter dette dro mannen på eget initiativ til politiet, og innrømmet alt sammen.

Til politiet fortalte han at samboeren ved en anledning i 2014, våknet da han utførte et overgrep mot henne, og at hun ble sint.

Etter dette begynte han å regelmessig underslå mindre doser av det bedøvende middelet midazolam fra tannlegekontoret han jobbet på, et sted på Østlandet.

Ved én anledning tok han også med seg to piller rohypnol som han brukte på samboeren.

Eksperimenterte med doser

I en periode eksperimenterte han ved å gi samboeren små doser midazolam i vinen eller colaglasset hennes, for å se hvor store doser han kunne gi henne uten at hun merket at hun ble dopet ned.

Ved en anledning ga han henne for mye, og forklarte i retten at han satt oppe hele natten for å høre på pusten hennes.

Dette stoppet derimot ikke overgrepene, og til politiet har mannen anslått at han har begått «kanskje 50» voldtekter av samboeren sin. Flere av de har han også dokumentert med video og bilder.

Retten finner det bevist at det skjedde minimum 30 voldtekter. Metoden der mannen dopet ned samboeren med midazolam pågikk i to år og ni måneder.

Får strafferabatt

I dommen mot mannen trekkes det særlig frem at mannen har misbrukt sin stilling som tannlege.

«Retten er enig i at underslaget er grovt, og viser til tidsrommet underslaget pågikk, hensikten med underslaget og at underslaget ble begått gjennom brudd på den særlige tilliten som følger med stillingen som tannlege», skriver retten.

Selv om retten ser svært alvorlig på omfanget og metodene for å begå voldtektene, får mannen en betydelig strafferabatt ettersom han har bidratt sterkt til å oppklare saken.

Både i retten og overfor politiet har han lagt alt på bordet, og det vektlegges i dommen at det ikke ville vært en etterforskning om han ikke selv hadde gått til politiet.

I tillegg til å bli dømt til fem års fengsel må mannen betale 180.000 kroner i oppreisning til samboeren.

TV 2 får opplyst at han har akseptert dommen, og den er dermed rettskraftig.