Denne gigantiske stjernegjengen vil stanse Norges EM-håp

Torsdag skal elleve mann fra Norge og elleve mann fra Serbia entre Ullevaal-gresset til en av norsk landslagsfotballs viktigste kamper på mange, mange år.

Billett til finalen i EM-playoffen ligger i potten, og vinnerlaget på Ullevaal torsdag vil også være favoritter i finalen i november.

Men hvem er så gjengen som skal kunne hindre Lars Lagerbäck, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og co. i å oppnå det samtlige norske landslag på herresiden har mislyktes i de siste 20 årene?

Vi har tatt en nærmere titt på profilene i det serbiske laget, som kan vise til stjernespekkede CVer, ligatitler i fleng og mange år bak seg på Europas høyeste nivå.

Her finner du også ut hvem som mistet U20-VM-gull på grunn av operasjon av mandlene, hvem som har en fortid i karate, hvem som mistet jobben i USA på grunn av sin kones Instagram-post og mye, mye mer.

Et annet aspekt enn spillernes meritter er størrelsen på Serbias utvalgte, for med en gjennomsnittshøyde på nesten 187 centimeter blant på spillerne i troppen og over 188 centimeter på gjengen som trolig starter kampen, er det ingen tvil om at det er store spillere i ordets rette forstand som står på motsatt banehalvdel for det norske laget torsdag kveld.

– Det blir frykt, fysikk og finesse i fin forening. Fysikken er fremtredende, stjernene er mange og Norge vil få en tøff nøtt å bryne seg på, sier Jesper Mathisen.

TV 2s ekspert bemerker imidlertid at også de norske spillerne er blitt robuste karer etter hvert, og at en tentativ norsk startellever potensielt faktisk har en gjennomsnittshøyde på 187,9 centimeter selv.

Når landslagssjef Lars Lagerbäck får spørsmål om dette med det fysiske hos serberne på ukens første pressekonferanse mandag, poengterer han også at det er bra størrelse og fysikk hos spillerne i eget lag.

– Fysikken er ikke noe problem i vårt lag. Vi har ikke tapt noen kamper på at vi ikke har jobbet hardt. Vi har fysisk veldig sterke spillere. Kommer de med det de normalt sett har gjort bakover, så er alle over 1,90, men jeg tror ikke de har Erlings raskhet eller Martins kvikkhet, så det der kan man beseire på ulike vis. Det er jeg ikke urolig for, sier svensken.

Hvilke elleve som kommer til å starte for Serbia torsdag er imidlertid veldig uvisst, all den tid 33 er tatt ut i troppen og trenerteamet har byttet hyppig på laget.

– Det er et spørsmålstegn ved keeperplassen, bingo hvilke spillere som velges både i forsvaret og på midtbanen og generelt vanskelig å få tak på hvilket lag de stiller, men uansett hvem de går for så har de et meget sterkt lag. Heldigvis er også det norske laget fullt opp av spillere som etter hvert spiller i meget gode ligaer, sier TV 2s fotballekspert Mathisen.

Her er gjengen av spillere som har tatt mål av seg å stanse Norges håp om EM-plass neste sommer:

Keepere:

Marko Dmitrovic, Eibar, 28 år, 14 landskamper - høyde 1,94

28-åringen har vært Serbias førstevalg mellom stengene etter at veteranen Vladimir Stojkovic gav seg. Dmitrovic var blant annet med i VM-troppen i 2018. Spilte åtte av lagets kamper i fjor, samt Russland-kampen i Nations League i september. Da slapp han inn tre, og var benket i 0-0-kampen mot Tyrkia. Spiller sin klubbfotball for La Liga-laget Eibar. Vant den ungarske cupen med Ujpest i 2013 og har også spilt for Charlton og Alcorcon.

Predrag Rajkovic, Reims, 24 år, 14 landskamper - høyde 1,91

Lagkamerat med Valon Berisha i franske Reims, og med sine 14 landskamper nøyaktig like merittert i A-landslagssammenheng som førstevalget Dmitrovic. Voktet buret i Serbias siste landskamp mot Tyrkia i september. Debuterte så tidlig som i 2013 og har vært spådd en stor karriere, men har aldri helt klart å etablere seg som førstevalg på A-landslaget. Er serbisk cup- og seriemester, og har også liga og cuptitler fra sin tid i Israel og Maccabi Tel Aviv. Tatt ut på allstar-laget da Serbia vant U19-EM i 2013 og fikk Gullhansken da de vant U20-VM i 2015. Banens beste i helgens kamp mot Real Valladolid, blant annet med strafferedning.

Emil Rockov, Fehervar, 25 år, 1 landskamper - høyde 1,88

Tredjemann i Serbias keeperteam står kun med ett minutts A-lagserfaring på CVen. Det ene minuttet fikk han da han kom inn for Rajkovic i en treningskamp mot Paraguay i oktober i fjor. Av mer fremtredende elementer på CVen kan nevnes en fortid innen karate og en utdanning innen psykologi fra universitetet i Beograd. 25-åringen meldte overgang til ungarske Fehervar i sommer, etter blant annet to serbiske cuptitler med sin barndomsklubb Vojvodina.

Dorde Nikolic, Basel, 23 år, 0 landskamper - høyde 1,94

Ung og lovende keeper som er innlemmet som fjerde keeper troppen siden Serbia - som Norge - har tre kamper på kort tid. Fikk gjennombruddet i Basel forrige sesong etter flere år som backup, og spilte fire kamper i Europaligaen samt slutten av den hjemlige serien. Står uten A-landslagskamper som 23-åring. Spilte én kamp da Basel vant serien og cupen i 2016/17.

Forsvarsspillere:

Aleksandar Kolarov, Inter, 34 år, 92 landskamper - høyde 1,87

Den mest rutinerte i forsvarsleddet og Serbias kaptein. Elleve mål på 92 landskamper, og i en alder av 34 holder han fremdeles et skyhøyt nivå med sin presise venstrefot. Ble utvist mot Tyrkia i september, men soner den karantenen i Nations League og ikke denne playoffen. Vant to ligatitler, FA-cupen og to ligacuptitler i sin tid i Manchester City, og har også vunnet den italienske cupen med Lazio. Tatt ut på sesongens lag i Serie A som Roma-spiller våren 2019, og meldte overgang til Inter nå i sommer.

Nikola Maksimovic, Napoli, 28 år, 25 landskamper - høyde 1,93

Den høyreiste spillende midtstopperen har vært Napolis eiendom i fire år, men måtte vente et par år før gjennombruddet kom hos de lyseblå. Markerte seg som unggutt i Torino mellom 2013 og 2016 etter overgangen fra Røde Stjerne, men åtte ha et halvår på utlån russiske Spartak Moskva fra januar 2018 før det virkelig er blitt spilletid hos napolitanerne de siste to årene. 28-åringen er blitt sammenlignet med legenden Nemanja Vidic, og står med 25 landskamper. Cupmester med Napoli forrige sesong, men fikk ingen generalprøve søndag grunnet hans lags manglende oppgjør mot Juventus. Covid-19-smitte hos napolitanerne gjør også Maksimovics tilstedeværelse i torsdagens kamp høyst tvilsom.

Nikola Milenkovic, Fiorentina, 22 år, 20 landskamper - høyde 1,95

Navnebror Nikola i de bakre rekker spiller også sin klubbfotball i Serie A, nærmere bestemt Fiorentina. 22-åringen er serbisk cup- og ligamester med Partizan, men har nå lagt bak seg tre sesonger hos de fiolette fra Firenze. Utgjør sammen med Maksimovic en duo som ruver 194 cm over bakken i gjennomsnitt. Har 20 landskamper og var som 20-åring en av Serbias beste spillere under VM i Russland for to år siden.

Stefan Mitrovic, Strasbourg, 30 år, 16 landskamper - høyde 1,89

Den nest eldste i Serbias bakre rekker med sine 30 år, men intet førstevalg. Står kun med 16 landskamper til tross for at han debuterte tilbake i 2014. Har spilt både i slovakisk, tsjekkisk, serbisk, belgisk, portugisisk, spansk og tysk fotball før han ble solgt til franske Strasbourg sommeren for to år siden. Vant ligacupen der i sin første sesong. Kanskje aller mest kjent for å ha vært mannen som hentet ned dronen med det albanske flagget under skandelekampen mot Albania i 2014.

Filip Mladenovic, Legia Warszawa, 29 år, 10 landskamper - høyde 1,81

Nok en mann som, til tross for debut helt tilbake i 2012, kun står med ti landskamper til nå. Venstrebacken som har rukket å bli 29 år har de siste årene holdt til i polsk fotball, etter en fortid i både BATE Borisov (Hviterussland), Køln (Tyskland) og Standard Liege (Belgia). Lechia Gdansk og - fra denne sesongen - Legia Warszawa har vært arbeidsgiverne i polsk fotball. Cuptitler i både serbisk, hviterussisk og polsk fotball står på CVen, for mannen som med sine 181 centimeter er den laveste i Serbias bakre rekker.

Milos Veljkovic, Werder Bremen, 25 år, 9 landskamper - høyde 1,88

Noen vil kanskje kjenne igjen navnet fra midtstopperens tid i engelske Tottenham, der han var et stort talent og til slutt fikk to kamper som innbytter i Premier League mot slutten av 2013/14-sesongen. Noe gjennombrudd kom imidlertid aldri, men etter overgangen til Bremen i 2015 har han etter hvert begynt å vise frem potensialet. Fire strake sesonger på førstelaget står han med nå, og han fikk også spilletid i VM for to år siden. Totalt har 25-åringen, som var en av de store profilene og havnet på turneringens lag under U19-triumfen i 2013, nå bokført ni A-landskamper.

Strahinja Pavlovic, Monaco, 19 år, 2 landskamper - høyde 1,94

Den siste av de sju forsvarerne i troppen er også en gigant på strømpelesten. En aggressiv venstrefotet midtstopper som skal være kjent for sin sterke mentalitet, men sårbar i posisjoneringsspillet. Debuterte på A-landslaget så sent som i september da han fikk tillit fra start i 1-3-tapet mot Russland. Spilte også oppgjøret mot Tyrkia. 19-åringen, som er inne i sin første sesong i fransk fotball etter overgangen fra Partizan til Monaco, er også Serbia-troppens yngste spiller.

Nikola Maras, Almería, 24 år, 2 landskamper - høyde 1,86

Midtstopper som i utgangspunktet stiller et stykke bak i rekken, noe hans kun to landskamper som begge kom så langt tilbake som i 2016 og 2017 står som et tydelig bevis på. 24-åringen var på utlån til Almería fra portugisiske Chaves forrige sesong, og gjorde sakene sine såpass bra at han ble belønnet med en fireårskontrakt i sommer.

Midtbanespillere:

Dusan Tadic, Ajax, 31 år, 69 landskamper - høyde 1,81

Serbias visekaptein og blant de aller største profilene i Ljubisa Tumbakovics tropp. 31-åringen fikk for alvor vist sitt enorme potensial i nederlendernes strålende Champions League-turnering i 2018/19, og har også flere gode år i Southampton i Premier League bak seg. Ble kåret til årets spiller i Serbia i 2019, etter en sesong der han vant både serien, cupen og toppscorertittelen. Også nominert til Gullballen det året, der han endte på en sterk 20. plass til slutt. Har ett mål og to målgivende på de fire første Ajax-kampene denne sesongen, men så rusten ut i 0-1-tapet mot Groningen søndag. 16 mål på 69 landskamper.

Adem Ljajic, Besiktas, 29 år, 46 landskamper - høyde 1,82

Var lenge regnet for å være ett av Serbias største talent, og den tekniske midtbanespilleren signerte også opprinnelig kontrakt med Manchester United som 17-åring. Overgangen ble aldri noe av, grunnet trøbbel med arbeidstillatelsen i England, og i stedet endte han i Fiorentina i januar 2010. Åtte sesonger i Italia fulgte, først for Firenze-klubben og deretter Roma, Inter og Torino, før han sommeren 2018 dro videre til Besiktas. Det norske publikum husker ham kanskje fra kampene mot Sarpsborg i Europaligaen. I en alder av 29 år har han nå 46 kamper og ni mål for sitt Serbia.

Luka Milivojevic, Crystal Palace, 29 år, 36 landskamper - høyde 1,86

En av Premier Leagues mest beryktede straffetakere, som etter overgangen fra Olympiakos til Crystal Palace for 3,5 år siden har bemerket seg som en solid midtbanespiller på engelsk fotballs øverste nivå. Før overgangen til England vant 29-åringen med den gode dødballfoten ligatitler både med Anderlecht i Belgia og i sin tid i gresk fotball, og er med sine 36 landskamper blant de mer meritterte i laget.

Filip Kostic, Eintracht Frankfurt, 27 år, 34 landskamper - høyde 1,84

Venstrekant med stort finterepertoar, som har vært viktig og god for serberne i flere år. Spilte blant annet alle tre kampene i VM i Russland for to år siden og også begge Nations League-kampene i september. 27-åringen, som har spilt i Bundesliga de siste seks sesongene (først for Stuttgart og Hamburg og nå for Frankfurt), har imidlertid vært skadet de siste tre ukene og er usikker til torsdagens oppgjør. Tatt ut i UEFAs allstar-tropp etter Europaliga-suksessen med Frankfurt i 2018/19. Står med totalt 34 landskamper.

Filip Duricic, Sassuolo, 28 år, 27 landskamper - høyde 1,82

Offensiv midtbanespiller som har sett sitt av Europa etter å ha blitt hentet til Olympiakos allerede som 15-åring. Fikk aldri noe gjennombrudd der, og vendte hjem igjen, men havnet i Nederland og Heerenveen som 18-åring i 2010. Siden har han vært innom Benfica, Mainz, Southampton, Anderlecht, Sampdoria og Benevento, før han de siste par årene har slått seg til ro og vært del av et Sassuolo-lag som på imponerende vis har etablert seg i Serie A. Fire mål på 27 landskamper i en alder av 28 år.

Nemanja Gudelj, Sevilla, 28 år, 27 landskamper - høyde 1,88

Oppvokst i Nederland da hans far Nebojsa var proff der, og gikk også selv gradene i Æresdivisjon fra NAC Breda, via AZ og til slutt til Ajax. Etter å ha fått et gjennombrudd i 2015/16-sesongen gikk det imidlertid litt i stå, og han dro til kinesisk fotball. Opphold i Tianjin TEDA og Guangzhou Evergrande Taobao gjorde ham igjen aktuell for europeiske storklubber, og etter et 2018/19 på lån i Sporting ble han i fjor sommer Sevilla-spiller. 28-åringen vant Europaligaen i sin første sesong i Spania, og spilte sluttminuttene av finalen mot Inter i sommer. Har 27 landskamper. Vært litt inn og ut av Sevilla-laget så langt denne sesongen, og spilte kun et knapt kvarter mot Barcelona søndag kveld.

Nemanja Maksimovic, Getafe, 25 år, 21 landskamper - høyde 1,89

25-åringen fra Getafe er nok en av de mange supertalentene som ble U19-europamestere i 2013 og U20-verdensmestere i 2015. Den defensive midtbanemannen gikk en uvant vei via slovenske Domzale og kasakhstanske Astana, men har vært La Liga-spiller siden 2017. Etter en sesong i Valencia ble han Getafe-spiller sommeren 2018, og har vært en av nøklene hos en av Europas største overraskelser de siste par sesongene. Står med 21 landskamper.

Mijat Gacinovic, Hoffenheim, 25 år, 19 landskamper - høyde 1,75

Ser opp til alle de 32 (!) andre spillerne i den serbiske troppen, da han med sine 175 centimeter på strømpelesten er en av kun to under 1,80. 25-åringen har nylig lagt bak seg fem sesonger i Eintracht Frankfurt, men ble solgt til Bundesliga-rival Hoffenheim i sommer. Har 19 A-landskamper, og var også med på U19- og U20-triumfene i 2013 og 2015.

Nemanja Radonjic, Marseille, 24 år, 17 landskamper - høyde 1,85

Kantspiller på 24 år som til daglig spiller sin ligafotball i Marseille i Ligue 1. Skrev femårskontrakt med Roma som 18-åring i 2014, men det ble aldri noe gjennombrudd i Italia. Var del av Partizan-akademiet, men skapte furore da han erklærte seg som Røde Stjerne-fan, og det var også i sistnevnte klubb han fikk sitt virkelige gjennombrudd i 2017/18. Da ble han tatt ut på sesongens lag og ligamester, før overgangen til Marseille fulgte. Har 17 A-landskamper, og var på banen i to av tre kamper i VM for to år siden. Kan bli Kostics erstatter i midtbaneleddet torsdag.

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, 25 år, 16 landskamper - høyde 1,91

Kanskje Serbias beste spiller og største stjerne, og en av Serie As store spillere de siste sesongene. 25-åringen er inne i sin sjette sesong med Lazio, og er blitt kåret både til den beste midtbanespilleren i ligaen (18/19) og tatt ut på sesonges lag (17/18) de senere år. Regnes for å være en komplett midtbanespiller, og er sammenlignet med både Paul Pogba, Zinedine Zidane og Yaya Touré grunnet sin komplekse stil. Kan spille dypt, kan styre spillet, kan fungere som targetmann i en mer offensiv rolle og både score mål og forsvare seg. God teknisk, taktisk og fysisk og scoret på heading i generalprøven mot Inter søndag. Har 16 A-landskamper, samt de nevnte meritter på U-landslagsnivå med EM- og VM-gull.

Sasa Lukic, Torino, 24 år, 12 landskamper - høyde 1,82

Nok en midtbanespiller fra Serie A, med fire sesonger i Torino i bagen. Var også utlånt til Levante en sesong, så har spilt på toppnivå i Europa de fire siste årene. 24-åringen er en hardtarbeidende type med god høyrefot, men har gått litt under radaren sammenlignet med sine jevnaldrende stjerner. Har tolv landskamper og er ligamester med Partizan fra sin tid i hjemlig fotball.

Darko Lazovic, Verona, 30 år, 11 landskamper - høyde 1,81

30-åringen er sammen med Tadic den eneste av de offensive spillerne som har bikket tredve, men selv om han landslagsdebuterte så langt tilbake som i 2008 har han kun elleve kamper til nå. Var en profil i Røde Stjerne i en årrekke, og vant ligaen i 2014, men har vært Italia-basert de siste fem årene. Fire år i Genoa førte til Verona-overgang forrige sommer, og han er nå inne i sin andre sesong der. Har vært skadet i tre uker, men spilte en omgang i 0-1-tapet for Parma søndag.

Aleksandar Katai, Røde Stjerne, 30 år, 9 landskamper - høyde 1,82

Midtbanespiller på 29 år som er tilbake i serbisk fotball etter at hans kones Instagram-rasisme kostet ham jobben i LA Galaxy i sommer. Kantspilleren var toppscorer i serbisk toppdivisjon med 21 mål i 2015/16-sesongen, men ble aldri noen stor suksess i La Liga og Alavés. Dro videre til MSL og Chicago Fire, før det altså skulle bli LA i år. Den karrieren ble imidlertid kort. Står med ni landskamper.

Sasa Zdjelar, Partizan, 25 år, 2 landskamper - høyde 1,83

Er sammen med Katai en av kun to spillere i hjemlig liga i den enorme serbiske troppen. Gresk mester med Olympiakos, og har også en kort periode på spansk nivå to og Mallorca bak seg. Nå inne i sin fjerde sesong i Partizan, der han i sommer bar kapteinsbindet for første gang. 25-åringen er U20-verdensmester fra 2015, men har kun to A-landskamper. Begge tilbake i 2016.

Marko Grujic, Liverpool, 24 år, 8 landskamper - høyde 1,90

Stortalentet som ble hentet til Liverpool som 20-åring for over 50 millioner kroner for fire år siden etter en sesong som så ham bli ligamester og tatt ut på sesongens lag i Røde Stjerne-drakten ett år etter triumfen i U20-VM med landslaget. Den gang slo Merseyside-klubben «hele» Europa i jakten på den elegante midtbanespilleren. Har ikke slått gjennom i Premier League, og tilbrakt de to siste sesongene på lån i Hertha Berlin. 24-åringen har åtte A-landskamper.

Mihailo Ristic, Montpellier, 24 år, 1 landskamp - høyde 1,79

Den andre av de 33 i troppen som er under 1,80, og en mann som kan bekle både venstreback og venstrekant for sine lag. 24-åringen har halvannen sesong bak seg i fransk fotball og Montpellier, men står kun med én landskamp tilbake i 2016. Del av samme generasjon som vant mesterskap på ungdomsnivå, men måtte stå over U20-VM i 2015 på grunn av operasjon og fjerning av mandlene.

Angrepsspillere:

Aleksandar Mitrovic, Fulham, 26 år, 57 landskamper - høyde 1,89

Mannen alle snakker om og som Norge må stanse. Spydspissen har 35 landslagsmål på 57 kamper, blant annet ti i fjorårets ordinære EM-kvalik og seks (toppscorer) i Nations League høsten i forveien. 26-åringen er enorm i feltet og har bøttet på bestilling i Fulham, men klarte aldri å sette fyr på Premier League som Newcastle-spiller. Ligamester i Serbia med Partizan og Belgia med Anderlecht, og kåret til beste spiller under U19-triumfen i 2013.

Luka Jovic, Real Madrid, 22 år, 7 landskamper - høyde 1,82

Ett av de helt store navnene i europeisk fotball i 2018/19-sesongen, som endte med at Real Madrid bladde opp over 600 millioner kroner for å hente ham fra det suksessfulle Eintracht Frankfurt-laget som gikk til semifinalen i Europaligaen der de tapte på straffekonkurranse for kommende mester Chelsea. Tatt ut på sesongens lag i Bundesliga og med i UEFAs «Squad of the Season» i Europaligaen da. Har ikke slått til i La Liga, og scoret kun to mål på 27 kamper i alle turneringer i debutsesongen. 22-åringen har to mål på sju landskamper.

Danijel Aleksic, Istanbul Basaksehir, 29 år, 2 landskamper - høyde 1,82

Lagkamerat med Fredrik Gulbrandsen i tyrkiske Istanbul Basaksehir. 29-åringen er født i Kroatia, men flyktet sammen med sin mor til Serbia under Balkan-krigen. Han har aldri møtt sin biologiske far, og bærer sin mors etternavn. Har vært på klubbvandring hele sin karriere, og siden overgangen fra Vojvodina til italienske Genoa i 2009 spilt klubbfotball i både Tyskland (Greuter Fürth), Frankrike (Saint-Étienne og Arles-Avignon), Polen (Lechia Gdansk), Sveits (St. Gallen), Tyrkia (Yeni Malatyaspor og sin nåværende klubb) og Saudi-Arabia (Al Ahli). Har to A-landskamper, en i 2008 og en i 2018, og ble kåret til beste spiller i U17-EM i 2008 til tross for at Serbia røk i gruppespillet. Slo da blant annet stjerner som Thiago og Alexandre Lacazette, til tross for at Spania og Frankrike kom til finalen.

Dorde Despotovic, Rubin Kazan, 28 år, 0 landskamper - høyde 1,90

En av tre spillere - og to angripere - uten landskamper i den serbiske troppen. Den høyreiste 28-åringen signerte for Rubin Kazan i sommer etter å ha spilt i kasakhstanske Zhetysu, Kairat, Astana og Tobol, samt russiske Orenburg de siste fem årene. Er både ligamester og cupmester to ganger i Kasakhstan, samt cupmester fra en kort periode i Belgia med Lokeren i 2013/14.

Dusan Vlahovic, Fiorentina, 20 år, 0 landskamper - høyde 1,90

Andremann uten A-landskamper, men en mann det forventes betydelig mer av. 20-åringen spilte 30 kamper for Fiorentina i Serie A forrige sesong, og scoret seks mål, og er en potensiell joker i torsdagens oppgjør. Ruver, som «alle» andre, 190 centimeter over bakken, og kan bli en trussel om serberne jager mål i kampens sluttfase på Ullevaal.

Gjennomsnittlig høyde: 1,8675 centimeter

Gjennomsnittlig høyde på den norske troppen: 1,8423 centimeter

Gjennomsnittlig høyde på potensiell startellever, Serbia: 1,8836 cm

Gjennomsnittlig høyde på potensiell startellever, Norge: 1,8790 cm

Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):

8. oktober, Norge - Serbia, EM-playoff

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

12. november, potensiell EM-playoffinale mot Israel/Skottland

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

