Rolls-Royce er ikke de som i tide og utide kaster seg på nye trender. Det gjelder også på motorfronten. Så langt har de holdt seg til tradisjonelle forbrenningsmotorer.

Men nå kommer nyheten om at det erkekonservative bilmerket fra England også skal lage elbil. Dette avslører toppsjefen, Torsten Müller-Ôtvös, til bransjenettstedet Automotive News.

Müller-Ötvös forklarer at en av de viktigste grunnene til at elektrifisering blir nødvendig, er at et 20-talls byer rundt om i verden etterhvert vil forby biler med diesel- og bensinmotorer.

Man ønsker ikke at kundene skal måtte kjøre noe annet i disse byene, og dermed må det en el-Rolls-Royce på plass.

Rolls-Royce? Neida, dette er en ny elbil fra Kina - og den kommer til Norge

Rolls-Royce går ikke bananas på design. Her er det stramme linjer og konservativ look som gjelder. Dette er 2021-utgaven av Ghost.

Motstykket til elbil

Rolls-Royce som i dag er eid av BMW, har en rekke kraftige bensinmotorer. Planen er på ingen måte å fase ut disse.

De har for eksempel nylig vist 2021-utgaven av Rolls-Royce Ghost. Den har en enorm 6,75-liters V12-motor med twin turbo. Så mye lenger unna elbil, kommer du faktisk ikke!

Lange tradisjoner med kraftige bensinmotorer til tross, Müller-Ötvös er ikke redd for at kundene skal reagere negativt.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

Shhhhhhh ...

En av grunnene til at Rolls-Royce-sjefen tror markedet vil omfavne en elektrisk modell, er at det vil bidra til å gjøre kjøreturen enda stillere.

Rolls-Royce legger mye sjel i at coupeen skal være så lydløs som mulig, og med en elmotor, blir det naturligvis lettere.

El-utgaven skal bygges på en eksisterende plattform. Men noen informasjon om batteri, rekkevidde eller ytelser er ikke blitt delt enda.

Det er imidlertid ikke slik at man tenker at bensinmotorene skal fases ut med det første. Müller-Ötvös understreker at de skal være med i minst 10 år til.

Bli med på fabrikk-besøk hos Rolls-Royce

Vil ikke ha kabler

Det er faktisk lenge siden Rolls-Royce viste sin første elbil, tilbake i 2011. Da avduket de 102EX på bilutstillingen i Genéve. En el-utgave av forrige generasjon av Phantom.

Dette var også en av første elbilene som kunne lades trådløst (induktivt). Rolls-Royce mente nemlig at ladekabler ikke var noe deres kunder skulle trenge å forholde seg til.

Her er en av verdens dyreste biler på test – i Norge

Markedet i Norge

Hvis du ikke vil vente til el-utgaven er klar, kan du jo vurdere å kjøpe en av bilene på bruktmarkedet. I skrivende stund ligger det 15 Rolls-Royce til salgs på Finn.no.

Prisene starter på knappe 2,8 millioner kroner for en 2015 Wraith. Den har en V12-motor på 632 hk.

Men du kan også få den britiske luksusbilen til budsjettpris. De rimeligste koster under 200.000 kroner.

Brukt Rolls-Royce: Det trenger ikke koste en formue

Video: Se vår videotest av en helt spesiell Rolls-Royce her:

Se hva verdens rikeste kan leke seg med nå