Drept kvinne i Bergen var student ved Norges handelshøyskole

Det kom fram i en kunngjøring på læringsplattformen Canvas torsdag morgen, skriver studentavisa K7.

– Våre tanker går til de pårørende, familie, venner og omgangskrets. Vi har sterk medfølelse med de nærmeste som har mistet en ung kvinne i en ufattelig tragedie, sier Thøgersen.

Ifølge Khrono er også den 19 år gamle mannen som er siktet for drapet student, ved Handelshøyskolen BI. Siktede og avdøde bodde sammen i en leilighet i bydelen Åsane i Bergen. Begge hadde flyttet fra Østlandet for å studere denne høsten. De er begge født og oppvokst i Norge, og kommer opprinnelig fra to forskjellige steder på Østlandet. De to var ikke kjærester.

Nødetatene rykket ut til leiligheten på Åsane klokken 23.30 lørdag etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra familien til kvinnen. Da fant de kvinnen død og 19-åringen livløs.

