Ny BSU-regel – dette mener ekspertene du bør gjøre nå

Regjeringen vil stramme inn BSU-ordningen. Endringen kan føre til at enkelte bør tenke seg ekstra om, sier ekspertene.

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021, men som vanlig har det kommet lekkasjer fra budsjettet i ukene før fremleggelsen.

En av lekkasjene kom onsdag fra Høyre, Venstre og KrFs ungdomspartier, som fortalte at regjeringen vil foreslå en endring i ordningen Boligsparing for ungdom (BSU).

De tre ungdomspartilederne fortalte til VG at man ikke lenger skal få skattefradrag for pengene på BSU-kontoen etter man har kjøpt sin første bolig.

– Hvis du klarer å kjøpe bolig uten å bruke penger fra BSU-kontoen, er det er det sikkert fint og flott å kunne bruke den til sparing. Men det er ikke det vi skal subsidiere. Hele poenget med ordningen er å hjelpe unge til å kjøpe sin første bolig, forklarte Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til avisen.

Betyr denne endringen at det ikke lenger lønner seg å spare i BSU etter man har kjøpt sin første bolig? TV 2 har spurt ekspertene.

– Naturlig

BSU er en måte å spare på for de som er under 34 år. Du kan spare inntil 25.000 kroner i året, og avhengig av hvor mye du sparer, kan du trekke fra inntil 5000 kroner i året på skatten. Renten er også gunstig, og ligger høyere enn renter på vanlig sparekonto.

Om BSU: Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag.

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person. Du kan verken ha to BSU-konti eller opprette ny BSU-konto når en tidligere konto er gjort opp.

Årlig sparebeløp kan ikke overstige 25.000 kroner. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige 300.000 kroner.

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med 20 prosent av innbetalt beløp. Kilde: Skatteetaten

Pengene du sparer i BSU-kontoen må brukes på bolig eller nedbetaling av boliglån, og tanken med spareordningen er at unge lettere skal kunne spare nok penger til å komme seg inn på boligmarkedet.

Det er imidlertid flere som fortsetter å spare i BSU også etter at de har kjøpt sin første bolig. De fortsetter dermed å få skattefradrag selv etter de har kommet seg inn på boligmarkedet, og det er denne subsidieringen regjeringen vil gjøre slutt på.

Hvis forslaget fra regjeringen stemmes gjennom i Stortinget, vil de som har kjøpt sin første bolig ikke lenger få skattefradrag gjennom sparing i BSU. For de som ikke har kjøpt bolig, vil fradraget fungere på samme måte.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 mener endringen virker fornuftig.

– Tanken med BSU er å hjelpe de unge inn på boligmarkedet. Når de først har kommet seg inn, trenger de ikke den samme støtten lenger. De som blir rammet av dette forslaget er de som allerede har kjøpt bolig, så det synes jeg høres naturlig ut, sier Gundersen.

Gunstig spareordning

Det er ikke lett å komme seg inn på boligmarkedet for unge, og for mange vil det ikke være noe alternativ å ikke bruke opp all egenkapitalen man har, BSU eller ei.

– For å kunne låne nok til å kjøpe sin første bolig, og spesielt i byene, er det mange som er avhengig av å bruke opp hele BSU-kontoen for å få regnestykket til å gå opp, påpeker Gundersen.

Men for de som har hatt mulighet til å fortsette med BSU-sparing selv etter man har kjøpt sin første bolig, har dette altså vært svært lønnsomt til nå. Vil det fortsette å lønne seg nå som skattefradraget forsvinner etter boligkjøp?

– Så lenge ikke renten på BSU endres, vil det fortsatt være en veldig gunstig spareordning selv etter boligkjøp. For de som klarer å beholde BSU-kontoen etter boligkjøpet, vil du rent økonomisk få større renteinntekter fra BSU-sparing enn det du sparer på å låne mindre fra banken, sier Gundersen.

Han minner samtidig om at pengene du sparer i BSU før eller siden må brukes på bolig, og at det derfor vil gi større frihet å ikke fortsette med BSU-sparingen.

– Hvis du bruker opp BSU-kontoen når du kjøper bolig, kan du ta opp mindre lån fra banken. De pengene du slipper å betale banken i nedbetaling og renter, kan du bruke til andre ting, sier Gundersen.

Sparing i fond

Økonomisk rådgiver og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, er ikke overrasket over at regjeringen vil endre BSU-ordningen.

– Det har vært en veldig lukrativ ordning også etter man har kjøpt bolig, så det er forståelig at den kuttes, sier Drange.

Hvorvidt du bør fortsette å spare i BSU eller ikke etter du har kjøpt din første bolig, mener hun avhenger av hva du planlegger å gjøre i stedet.

– Det er fremdeles god rente i BSU, så det kan være en lønnsom høyrentekonto. Men hvis du bruker BSU-pengene til bolig og får penger til overs fordi du har lavere lånekostnader, og bruker disse pengene på fond, kan det være lønnsomt. Det kommer an på hvor mye risiko du er komfortabel med, sier Drange.

I tillegg til fjerning av skattefradrag for boligeiere, foreslår regjeringen å øke det maksimale årlige sparebeløpet i BSU-ordningen fra 25.000 til 27.000 kroner. Det mener Drange og Gundersen er gode nyheter.

– Jeg håper dette bare er første skritt, og at man kan øke til enda mer etter hvert, sier Gundersen.