Ap-topper raser mot Bøhler: – En feig sviker

Jan Bøhlers sjokkovergang til Senterpartiet skaper sterke følelser i Arbeiderpartiet. Bøhler anklages for å ikke ha deltatt i partiarbeid og for å svikte partiet.

KRAFTIG IRRITERT: Andreas Halse (Ap) har lite til overs for at Jan Bøhler går over til Senterpartiet. Foto: NTB

En av dem som reagerer sterkt på Bøhlers overgang til Senterpartiet, er Andreas Halse.

Han er fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen og miljøpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

– For en jævla selvopptatt sviker, skriver Halse på Twitter.

– En av de største mytene Jan har spredd er at han ble pressa ut av partiet. I tre år har han ikke møtt på ett møte i Oslobenken, han har aldri tatt telefonen når ledelsen i Oslo Ap ringer, han møter aldri på våre fellesmøter i representantskapet eller andre steder. Han har aldri tatt opp saker med oss, og stiller ikke opp når vi tar opp saker i stortingsgruppe, skriver Halse på Facebook.

Halse vil ikke gi ytterligere kommentar enn Facebook-innlegget, opplyser han til TV 2.

Bøhler har foreløpig ikke svart på henvendelser fra TV 2.

Den ferske Sp-politikeren vil klokken 11 delta på en pressekonferanse med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi i komiteen har lært han å kjenne som en ekte senterpartist, sa Vebjørn Varlid om Bøhler i nominasjonskomiteen i Oslo Sp på pressekonferansen.

– En feig sviker

I sommer gikk Bøhler ut da han varslet at han ikke tar gjenvalg for Ap, og sa at han hadde fått «vite av media at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til stortingsnominasjonen».

Halse skriver videre på Facebook «at Bøhler har svikta Oslo Ap for seg selv»

– Nå har vi i flere måneder hørt lidelseshistorien hans om han har blitt pressa ut. Sannheten er vel at han ikke turte å stille i en nominasjonsstrid etter å ha vært så kjip mot partiet. Da valgte han heller å kaste dritt mot partiet og lederen enn å stå opp for sine egne valg. En feig sviker, skriver Halse og fortsetter:

– Jeg er aller mest forbanna fordi jeg likte Jan så godt. Jeg satt i valgkomiteen da han ble partisekretær som AUFs representant. Jeg fulgte han tett og jobba godt med han i flere år. Så forsvant han bare ut og inn i sin egen boble. Der skjer det sikkert mye bra, men det var aldri partiet som var viktig mer. Det var han. Nå er det bare takk og farvel, skriver han.

SKUFFET: Partileder Jonas Gahr Støre og Frode Jacobsen leder i Oslo Arbeiderparti avbildet i 2018. Sistnevnte er skuffet over Bøhler. Foto: Vidar Ruud / NTB

Lederen for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, skriver til TV 2 at han er svært skuffet over Bøhler.

– Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg sjøl. Oslo er en by i vekst, og det skjer mye bra i byen vår, og Oslo Arbeiderparti tar ansvar og viser vei gjennom tydelige sosialdemokratisk politikk. Vi skal få ledigheten ned, forskjellene i byen skal ned og klimagassutslippene skal ned. Det er Arbeiderpartiet som har løsningene for framtidas Oslo, ikke Senterpartiet, skriver Jacobsen.

– Han har ikke vært tilgjengelig

Stortingsrepresentant for Oslo Ap, Siri Gåsemyr Staalesen, er også svært skuffet.

– Jeg er svært skuffet over Jan. Etter seks år som partisekretær i Oslo Ap og nå kollegaer på Stortinget har vi jobbet tett i mange år. Ingen har fått så mange muligheter i Oslo Ap som han. Han har vært ansatt i partiet siden 1987. Vi er mange som har ventet på at Jan Bøhler skulle kaste lys over disse underlige anklagene han kom med mot partikamerater tidligere i år. Nå trenger vi ikke vente lenger, det viser seg at det for Jan hele tiden kun handlet om Jan Bøhler, skriver Gåsemyr Staalesen.

MELDER OVERGANG: Jan Bøhler bytter parti. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I en tekstmelding til TV 2 skriver hun at «Jan ikke har vært tilgjenglig for Oslo Ap den siste perioden»

– Ikke stilt i møter eller hatt dialog med rådhuset i viktige Oslo saker. Blir spennede å høre Jan forsvare Sps linje i Stortinget i saker som lokaliseringssaker, kampen om statlige arbeidsplasser, sykehusdebatter, samferdsel og ikke minst klimakampen som må tas her og nå, skriver hun.

– Svik. Forræderi. Illojalitet

Heller ikke Ap-veteran Knut Roger Andersen sparer på kritikken mot Bøhler.

– Svik. Forræderi. Illojalitet. Jeg finner ikke ord, Jan Bøhler. Dette er ett av de største svik jeg har opplevd i mitt kjære parti, skriver han på Facebook.

Tidligere Ap-statsråd Torbjørn Berntsen sier at han har «sluttet å bli overrasket over Jan Bøhlers politiske akrobatikk».

– Hva blir det neste? Han prater som om det er bare ham i Arbeiderpartiet som er ute på grasrota og treffer folk. Tullprat, skriver han på Facebook.

Ap-politiker Steinar Saghaug er heller ikke nådig i kritikken

– Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet, skriver han på Facebook.